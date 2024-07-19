80% украинцев сталкивались с мошенниками в интернете за последний год — Finance.ua

80% украинцев сталкивались с мошенниками в интернете за последний год Сегодня 14:03 — Криминал

80% украинцев сталкивались с мошенниками в интернете за последний год

Результаты опроса показали, что 81% пользователей сталкивались с интернет-мошенничеством: 45% из них реагировали на атаки злоумышленников, а 36% игнорировали подобные инциденты. В то же время 19% никогда не встречались с подобным. За год эти показатели остались неизменными.

Об этом говорится в опросе Rakuten Viber

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На вопрос «Становились ли вы жертвой мошенников в интернете за последний год?» ответы распределились следующим образом:

Да, получал/а сомнительные звонки/сообщения — 45% (43% в 2023);

(43% в 2023); Были случаи подозрительных обращений, но я не реагирую — 36% (38% в 2023);

(38% в 2023); Никогда не было подобного — 19% (19% в 2023 году).

82% респондентов уверены, что злоумышленников стало гораздо больше. 7% опрошенных считают, что количество осталось на том же уровне.

Только 1% украинцев ответили, что кибермошенников стало меньше. Остальные 10% пользователей не интересуются этим вопросом. Как и в предыдущем вопросе, процентное распределение похоже на результаты 2023 года.

Ответы на вопрос «Как считаете, количество интернет-мошенников увеличилось за год?» распределились следующим образом:

Да, существенно возросло — 82% (85% в 2023);

(85% в 2023); Осталось на том же уровне — 7% (6% в 2023);

(6% в 2023); Думаю, что количество уменьшилось — 1% (2% в 2023);

(2% в 2023); Мне безразлично это — 10% (7% в 2023).

Ранее ФГВФЛ предупреждал , что по интернету ходят истории, когда телефонные мошенники, пользуясь сложной энергетической ситуацией в стране и, как следствие, проблемами с мобильной связью, обманывают граждан.

Суть мошеннической схемы

Вам звонит лицо, которое представляется сотрудником мобильного оператора. Мошенник сообщает, что якобы мобильный оператор для решения проблем со связью может переключить вас на другую вышку. Для этого необходимо перевыпустить SIM-карту, подав заявку оператору. А вот одноразовый код для подтверждения этого действия, который оператор вам пришлет в SMS, нужно передать мошеннику.

В Киберполиции отмечают , что злоумышленники «адаптируют» свои схемы в соответствии с ситуацией в стране и потребностями граждан. Так, например, после вторжения рф среди «услуг» злоумышленников появились псевдо-эвакуационные перевозки.

Какие схемы используют

с «продажей» генераторов гражданам. Мошенники во время войны в Украине видоизменяют свои схемы и выманивают у украинцев деньги. Одной из популярных в настоящее время является схема

Очень популярна схема с всевозможными «видами помощи», говорит Данильченко. Людям часто отправляют сообщения, рекламу в Facebook, Instagram, Telegram, в Viber, после чего они отвечают на них и сами выходят на мошенников.

Остаются актуальными схемы с покупкой/продажей на OLX. Однако там тоже не только вопрос предоплаты, но и случаи, когда жертву заставляют перейти на общение с официальной платформы на общение в других мессенджерах.

Справка Finance.ua:

в Украине активизировались мошенники, под видом иностранных партнеров предлагающие получить несуществующие виды помощи. Они используют фишинговые сайты, имитирующие популярные украинские банки;

мошенники нашли новый способ, как нажиться на гражданах. Украинцам не рекомендуют обменивать валюту в обменниках, работающих на черном рынке без лицензии Национального банка.

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