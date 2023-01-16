Українців попередили про фейкові виплати від іноземних партнерів — Finance.ua

Українців попередили про фейкові виплати від іноземних партнерів Сьогодні 16:13 — Кримінал

Українців попередили про фейкові виплати від іноземних партнерів

В Україні активізувалися шахраї, які під виглядом іноземних партнерів пропонують одержати неіснуючі види допомоги. Вони використовують фішингові сайти, які імітують популярні українські банки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

«Для отримання допомоги шахраї пропонують перейти за посиланням та ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які зрештою потраплять до злодіїв», — сказано в повідомленні.

Щоб не потрапити на гачок шахраїв, фахівці рекомендують:

довіряти тільки офіційним ресурсам (наприклад, офіційному сайту Мінсоцполітики та платформі єДопомога);

не вводити реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах;

у разі помилкового введення даних на шахрайському вебсайті — негайно заблокувати платіжну картку;

дотримуватися правил фінансової та кібергігієни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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