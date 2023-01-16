Українців попередили про фейкові виплати від іноземних партнерів — Finance.ua
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Українців попередили про фейкові виплати від іноземних партнерів

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Українців попередили про фейкові виплати від іноземних партнерів
Українців попередили про фейкові виплати від іноземних партнерів
В Україні активізувалися шахраї, які під виглядом іноземних партнерів пропонують одержати неіснуючі види допомоги. Вони використовують фішингові сайти, які імітують популярні українські банки.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.
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«Для отримання допомоги шахраї пропонують перейти за посиланням та ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які зрештою потраплять до злодіїв», — сказано в повідомленні.
Щоб не потрапити на гачок шахраїв, фахівці рекомендують:
  • не вводити реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах;
  • у разі помилкового введення даних на шахрайському вебсайті — негайно заблокувати платіжну картку;
  • дотримуватися правил фінансової та кібергігієни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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