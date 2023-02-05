Як через мобільний телефон шахраї можуть "обчистити" банківські рахунки — Finance.ua

Як через мобільний телефон шахраї можуть "обчистити" банківські рахунки Сьогодні 15:25 — Особисті фінанси

Як через мобільний телефон шахраї можуть "обчистити" банківські рахунки

Інтернетом ширяться історії, коли телефонні шахраї, користуючись складною енергетичною ситуацією в країні і, як наслідок, проблемами з мобільним зв’язком, ошукують громадян.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Суть шахрайської схеми

Вам телефонує особа, яка представляється працівником мобільного оператора. Шахрай повідомляє, що начебто мобільний оператор для вирішення проблем із зв’язком може переключити вас на іншу вишку. Для цього треба перевипустити SIM-картку, подавши заявку оператору. А ось одноразовий код для підтвердження цієї дії, який оператор вам надішле в SMS, треба передати шахраю.

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Щойно ви передасте шахраю цей одноразовий код, він його використає для перевипуску SIM-картки. Але оновлену картку отримаєте не ви, а шахрай. А от SIM-картка у вашому телефоні буде заблокована.

Таким чином, шахрай з вашим номером телефону через функцію відновлення паролю отримає доступ до всіх ваших облікових записів, прив’язаних до цього номеру, — сторінок в соцмережах, особистих кабінетів на різних сайтах і найголовніше — до інтернет-банкінгу, тобто до ваших грошей на банківських рахунках.

Що робити?

1. Якими б не були переконливі шахраї, нікому ніколи не повідомляйте конфіденційну інформацію, до якої, зокрема, належать і одноразові коди підтвердження.

2. Для реєстрації в інтернет-банкінгу краще мати окремий номер телефону, який ви нікому не будете розголошувати і не використовувати для реєстрації в соцмережах чи на сайтах. Це буде ваш фінансовий номер телефону, який, окрім вас, ніхто не знатиме.

3. Як правило, шахраї здійснюють свої оборудки з SIM-картками передплаченого мобільного зв’язку. Якщо ви укладаєте з оператором договір, реєструючи номер телефону на свій паспорт, це унеможливлює застосування більшості шахрайських схем. Адже здійснити якісь операції з SIM-карткою можливо тільки з підтвердженням паспортних даних власника номеру телефону.

Довідка Finance.ua:

в Україні активізувалися шахраї, які під виглядом іноземних партнерів пропонують одержати неіснуючі види допомоги. Вони використовують фішингові сайти, які імітують популярні українські банки;

шахраї знайшли новий спосіб, як нажитися на громадянах. Українцям не рекомендують обмінювати валюту в обмінниках, які працюють на чорному ринку без ліцензії Національного банку України.



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