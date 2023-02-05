Как через мобильный телефон мошенники могут «обчистить» банковские счета — Finance.ua

Как через мобильный телефон мошенники могут «обчистить» банковские счета Сегодня 15:25 — Личные финансы

Как через мобильный телефон мошенники могут «обчистить» банковские счета

По Интернету ходят истории, когда телефонные мошенники, пользуясь сложной энергетической ситуацией в стране и, как следствие, проблемами с мобильной связью, обманывают граждан.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Суть мошеннической схемы

Вам звонит по телефону человек, представляющийся работником мобильного оператора. Мошенник сообщает, что якобы мобильный оператор для решения проблем со связью может переключить вас на другую вышку. Для этого необходимо перевыпустить SIM-карту, подав заявку оператору. А вот разовый код для подтверждения этого действия, который оператор вам пришлет в SMS, нужно передать мошеннику.

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Как только вы передадите мошеннику этот разовый код, он используется для перевыпуска SIM-карты. Но обновленную карту получите не вы, а мошенник. А вот SIM-карта в телефоне будет заблокирована.

Таким образом, мошенник с вашим номером телефона через функцию восстановления пароля получит доступ ко всем вашим аккаунтам, привязанным к этому номеру, — страницам в соцсетях, личным кабинетам на разных сайтах и самое главное — к интернет-банкингу, то есть к вашим деньгам на банковских счетах

Что делать?

1. Сколь бы ни были убедительны мошенники, никому никогда не сообщайте конфиденциальную информацию, к которой, в частности, относятся и разовые коды подтверждения.

2. Для регистрации в интернет-банкинге лучше иметь отдельный телефонный номер, который вы никому не будете разглашать и не использовать для регистрации в соцсетях или на сайтах. Это будет ваш финансовый номер телефона, который, кроме вас, никто не узнает.

3. Как правило, мошенники совершают свои аферы с SIM-картами предоплаченной мобильной связи. Если вы заключаете с оператором договор, регистрируя номер телефона на свой паспорт, это делает невозможным применение большинства мошеннических схем. Ведь совершить какие-либо операции с SIM-картой можно только с подтверждением паспортных данных владельца номера телефона.

Справка Finance.ua:

в Украине активизировались мошенники, под видом иностранных партнеров предлагающие получить несуществующие виды помощи. Они используют фишинговые сайты, имитирующие популярные украинские банки;

мошенники нашли новый способ, как нажиться на гражданах. Украинцам не рекомендуют обменивать валюту в обменниках, работающих на черном рынке без лицензии Национального банка.



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