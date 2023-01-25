Мошеннические схемы адаптируются к новым украинским реалиям — Опендатабот Сегодня 10:14 — Криминал

Мошеннические схемы адаптируются к новым украинским реалиям — Опендатабот

По данным Киберполиции, с момента полномасштабного вторжения рф количество обращений по телефонному мошенничеству существенно не уменьшилось. Так, за 2021 год поступило 71 380 обращений, тогда как за 2022 год — 69 996. По данным прокуратуры, количество учтенных дел о мошенничестве (статья 190 УКУ) в 2022 году возросло на 34%.

Об этом сообщает Опендатабот.

В Киберполиции отмечают, что злоумышленники «адаптируют» свои схемы в соответствии с ситуацией в стране и потребностями граждан. Так, например, после вторжения рф среди «услуг» злоумышленников появились псевдо эвакуационные перевозки.

В Сети пестрят объявления о поиске работников в «уютные офисы».

Дмитрий Слободян, заместитель руководителя отдела по работе с клиентами Work.ua, отмечает, что в последнее время активность этих мошенников зашкаливает. Только за последние полгода модераторы провели более 25 тысяч блокировок.

«Где-то 2-3 года назад мы вдобавок к другим мошенникам, еще и активно взялись за колл-центры, которые выдают себя за разные банки и обманывают людей на деньги. Обычно в течение первого дня мы блокируем 99% регистраций этих мошенников. Помогают и ищущие работу. «К сожалению, до 1% мошеннических учетных записей по разным причинам могут пройти первичную проверку и попасть на Work.ua», — комментирует Слободян.

В конце 2022 года Киберполиция совместно с коллегами из европейского региона разоблачила масштабную международную группировку, которая по схеме псевдоинвестирования в криптовалюты и ценные бумаги обманывала вкладчиков. Компания «работала» не только на украинцев, но и на рынке Европы. По данным Киберполиции, общий ущерб от действий мошенников достигает более 200 миллионов евро в год.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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