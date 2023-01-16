Квартирные кражи, угоны, мошенничество: что выросло, а что уменьшилось в 2022 году — исследование Опендатабот — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Квартирные кражи, угоны, мошенничество: что выросло, а что уменьшилось в 2022 году — исследование Опендатабот

Криминал
117
Генеральная прокуратура в 2022 году зафиксировала всплеск преступности почти по всем «самым популярным» статьям. Как нападение России спровоцировало всплеск уголовных производств и по какой статье есть положительная динамика — разбираемся.
Об этом говорится в исследовании Опендатабот.

Мошенничество

В прошлом году было зарегистрировано более 32 тысяч дел о мошенничестве. Это самый большой показатель за последние 4 года. В последний раз примерно такое же количество производств о мошенничестве было зафиксировано в 2019 году, и с тех пор этот показатель только падал.
В год полномасштабного вторжения количество учтенных производств по статье 190 УКУ выросло на 34%. Зато доля дел, переданных на рассмотрение в суд, сократилась вдвое — с 34 до 18%.
Квартирные кражи, угоны, мошенничество: что выросло, а что уменьшилось в 2022 году — исследование Опендатабот
Квартирные кражи, угоны, мошенничество: что выросло, а что уменьшилось в 2022 году — исследование Опендатабот

Угон авто

Почти вдвое за год выросло количество учтенных производств об угонах авто — с 2,8 тысячи до 4,1 тысячи дел. Следует отметить, что этот показатель стремительно вырос только по сравнению с «ковидным» 2021 годом. А вот в предыдущие годы количество учтенных производств об угонах авто было примерно таким же или даже больше.
Несмотря на стремительный рост количества производств, до судебного разбирательства доходят все меньшее их количество. Так, в 2022 году количество дел по статье 289 УКУ, направленных в суд, сократилось почти втрое: с 54% до 19%.
Квартирные кражи, угоны, мошенничество: что выросло, а что уменьшилось в 2022 году — исследование Опендатабот

Квартирные кражи

Едва ли не единственная статья Уголовного Кодекса, по которой ситуация улучшилась — это квартирные кражи. Так, количество учтенных производств по статье 185 УКУ уменьшилось в прошлом году более чем в 2 раза.
Также улучшилась ситуация с количеством дел, которые направлялись в суд. В 2022 году в судебное разбирательство было направлено почти каждое второе дело, учтенное по этой статье. Более того: в декабре количество направленных в суд дел было более чем вдвое больше числа учтенных дел.
Для сравнения, в 2021 году доля дел, доходивших до суда, составила 39%.
Квартирные кражи, угоны, мошенничество: что выросло, а что уменьшилось в 2022 году — исследование Опендатабот
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.