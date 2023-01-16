Квартирные кражи, угоны, мошенничество: что выросло, а что уменьшилось в 2022 году — исследование Опендатабот Сегодня 15:04 — Криминал

Генеральная прокуратура в 2022 году зафиксировала всплеск преступности почти по всем «самым популярным» статьям. Как нападение России спровоцировало всплеск уголовных производств и по какой статье есть положительная динамика — разбираемся.

Об этом говорится в исследовании Опендатабот.

Мошенничество

В прошлом году было зарегистрировано более 32 тысяч дел о мошенничестве. Это самый большой показатель за последние 4 года. В последний раз примерно такое же количество производств о мошенничестве было зафиксировано в 2019 году, и с тех пор этот показатель только падал.

В год полномасштабного вторжения количество учтенных производств по статье 190 УКУ выросло на 34%. Зато доля дел, переданных на рассмотрение в суд, сократилась вдвое — с 34 до 18%.

Угон авто

Почти вдвое за год выросло количество учтенных производств об угонах авто — с 2,8 тысячи до 4,1 тысячи дел. Следует отметить, что этот показатель стремительно вырос только по сравнению с «ковидным» 2021 годом. А вот в предыдущие годы количество учтенных производств об угонах авто было примерно таким же или даже больше.

Несмотря на стремительный рост количества производств, до судебного разбирательства доходят все меньшее их количество. Так, в 2022 году количество дел по статье 289 УКУ, направленных в суд, сократилось почти втрое: с 54% до 19%.

Квартирные кражи

Едва ли не единственная статья Уголовного Кодекса, по которой ситуация улучшилась — это квартирные кражи. Так, количество учтенных производств по статье 185 УКУ уменьшилось в прошлом году более чем в 2 раза.

Также улучшилась ситуация с количеством дел, которые направлялись в суд. В 2022 году в судебное разбирательство было направлено почти каждое второе дело, учтенное по этой статье. Более того: в декабре количество направленных в суд дел было более чем вдвое больше числа учтенных дел.

Для сравнения, в 2021 году доля дел, доходивших до суда, составила 39%.

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