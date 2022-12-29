Какие схемы чаще всего используют мошенники во время войны в Украине: озвучен топ-3 — Finance.ua

Какие схемы чаще всего используют мошенники во время войны в Украине: озвучен топ-3 Сегодня 23:23 — Криминал

Мошенники во время войны в Украине видоизменяют свои схемы и выманивают у украинцев деньги. Одна из популярных в настоящее время схем — «продажа» генераторов гражданам.

Аферисты отправляют сообщения в мессенджерах с предложениями приобрести генераторы в промышленных масштабах. В основном предлагают покупать крупным предприятиям, у которых есть на это средства. Об этом рассказала в комментарии Обозревателю Олеся Данильченко, заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации платежных систем ЕМА.

«Там вообще на миллионы уже идут счета», — отмечает эксперт. Однако есть и другой способ в арсенале злоумышленников. К примеру, человек сам ищет генератор, находит на сайтах по привлекательной цене (мошенники часто устанавливают заниженную цену) и переводит предоплату.

Схема № 2 — «помощь от государства»

Очень популярна сейчас схема с всевозможными «видами помощи», говорит Данильченко. Людям часто отправляют сообщения, рекламу в Facebook, Instagram, Telegram, в Viber, после чего они отвечают на них и сами выходят на мошенников.

«И там идут ссылки не только на условные инсайды, где государственная помощь и там фотография президента и прочее. А теперь они уже их делают более адресными под банки и пытаются получить не только данные от карт, но и логины, пароли для интернет-банкинга» , — отмечает специалист.

По ее словам, это дело более опасное, поскольку человек теряет не только те средства, которые были на карте с учетом ограничений. Аферист теперь может зайти в интернет-банкинг, снять имеющиеся ограничения и перевести все доступные деньги на другие карты.

Схема № 3 — аферы на маркетплейсах и «служба безопасности банка»

Остаются актуальными схемы с покупкой/продажей на OLX. Однако там тоже не только вопрос подписки, но и случаи, когда жертву заставляют перейти на общение с официальной платформы на общение в других мессенджерах.

«И туда уже отправляют фишинговые ссылки, чтобы человек оставлял данные своей платежной карты. Но там схема тоже получила развитие: теперь после того, как операция проходит вроде бы неудачно по фишинговой ссылке, злоумышленники говорят человеку: «Сейчас мы вам отправим ссылку, которая позволит авторизироваться для клиентов банка и исправить данную ситуацию», — объясняет Данильченко.

Обозреватель По материалам:

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