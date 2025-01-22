70% украинцев не выезжали бы в случае открытия границ — опрос (инфографика) Сегодня 14:00 — Личные финансы

70% украинцев не выезжали бы в случае открытия границ — опрос (инфографика)

70% опрошенных украинцев не хотели бы выезжать в другую страну на постоянное место жительства в случае открытия границ.

Об этом говорится в опросе , проведенном Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова в период с 29 ноября по 14 декабря 2024 года.

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В случае открытия границы для всех категорий населения 70% опрошенных сообщили, что не хотели бы выезжать в другую страну на постоянное место жительства.

Инфографика Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива

Среди респондентов доля мужчин, которые хотели бы выехать в другую страну на постоянное место жительства, если границы будут открыты для всех категорий населения, составляет 25%, а женщин — 17%.

О желании уехать за границу для постоянного проживания в случае открытия границ чаще всего сообщали респонденты в возрасте от 18 до 29 лет (33%). Чем старше возрастная группа, к которой принадлежит респондент, тем меньше доля респондентов, желающих выехать за границу на постоянное место жительства.

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По возрасту

Среди респондентов от 30 до 39 выехать за границу желали бы 27%, среди респондентов 40−49 лет — 23%, 50−59 лет — 16%, а среди респондентов, которым за 60 лет — 9%.

26,5% респондентов, которые до полномасштабного вторжения проживали в восточных областях, согласились, что хотели бы выехать за границу на постоянное место жительства, если бы граница была открыта для всех категорий населения. Среди респондентов, которые до полномасштабного вторжения проживали в западных областях, о желании уехать за границу для постоянного проживания заявили 23%. Среди проживающих в центральных областях хотели бы выехать за границу 19%, а в южных областях — 12%.

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Мотивации

Для тех респондентов, которые хотели бы выехать за границу на постоянное место жительства в случае открытия границы для всех категорий населения, основными мотивациями для выезда за границу являются:

отсутствие возможностей для развития (30,5%),

угроза жизни вследствие ведения боевых действий (29%),

недостаточная социальная поддержка со стороны государства (29%),

желание воссоединиться с родными (26%),

желание вывезти родственников, которые зависят от респондента (23%),

невозможность найти работу в соответствии с требованиями респондента (21%).

Ранее мы писали, что по данным Центра экономической стратегии, по состоянию на январь 2024 года 52,5% украинцев, вынужденных выехать из страны из-за войны, планировали вернуться в Украину. Реальное количество тех, кто останется в других странах, может составлять от 1,3 до 3,3 миллиона человек. Об этом говорится в Стратегии демографического развития Украины до 2040 года, одобренной распоряжением Кабмина от 30 сентября 2024 года.

Кроме того, возможное воссоединение украинских семей за рубежом после отмены военного положения также может повлечь за собой дальнейший отток населения. Женщины, нашедшие работу и жилье за ​​границей, могут мотивировать своих мужчин к переезду. Одновременно прогнозируется рост количества разводов, что еще больше снизит шансы возвращения украинских женщин домой.

Справка Finance.ua:

Украина активизирует усилия по поощрению беженцев от войны вернуться из Германии домой. Причиной этого является нехватка рабочей силы. В рамках этих усилий в Берлине и, наконец, в других местах будут созданы так называемые «центры единства», которые помогут украинским беженцам с трудоустройством, жильем и возможностями получения образования.

С первого июня этого года украинцы в Чехии могут воспользоваться программой возвращения беженцев в Украину. Программа рассчитана на 430 человек, а воспользовались возможностью одиннадцать человек.

В мае 2024 года комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по миграции согласовал решение о выплате финансовой помощи украинцам, которые будут возвращаться в Украину. Финансовую помощь от европейских стран будут выплачивать украинцам, которые решат вернуться в Украину после завершения боевых действий.

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