Звільнення працівників з ініціативи роботодавця: що змінилося в трудовому законодавстві України — Finance.ua

Звільнення працівників з ініціативи роботодавця: що змінилося в трудовому законодавстві України Сьогодні 19:06 — Особисті фінанси

Звільнення працівників з ініціативи роботодавця: що змінилося в трудовому законодавстві України

27 вересня 2024 року набрав чинності Закон України 3768-IX, який вводить додаткові підстави для звільнення працівників з ініціативи роботодавця.

Про основні зміни розповіли фахівці «Юридичного порадника для ВПО».

Нові підстави для звільнення з ініціативи роботодавця

Згідно зі ст. 40 Кодексу законів про працю (КЗпП), роботодавець може розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий договір до завершення його дії.

Це може бути зроблено у таких випадках:

набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім звільнення від відбування покарання з випробуванням) за вчинення злочину проти основ національної безпеки України;

невиконання працівником правил поведінки на підприємстві, в установі, організації.

Правила поведінки на підприємстві

Введено нове поняття «правила поведінки на підприємстві» та визначено його роль у трудових правовідносина.

Так, відповідно до ст. 142 КЗпП складовою правил внутрішнього трудового розпорядку можуть бути правила поведінки на підприємстві, в установі, організації, які містять положення, зокрема, про зобов’язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, а також про умови роботи з конфіденційною інформацією.

Водночас, встановлення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та/або об’єктах чи операторах критичної інфраструктури є обов’язковим.

Додаткові підстави для відсторонення працівників від роботи

Відповідно до ст. 46 КЗпП відсторонення працівників від роботи роботодавцем допускається, в тому числі, у разі проведення службової перевірки роботодавцем, який віднесений до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та/або об’єктів чи операторів критичної інфраструктури.

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Встановлено, що для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у разі невиконання працівником правил поведінки на підприємстві, в установі, організації потрібна попередня згода виборного органу первинної профорганізації.

У період дії воєнного стану відповідно до ч.2 ст. 5 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» це правило не застосовується, крім випадків звільнення працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів.

Довідка Finance.ua:

основною проблемою українців під час пошуку роботи є низький рівень заробітної плати , про що заявили 56,3% респондентів. Ще 51,9% відзначили відсутність робочих місць за фахом;

, про що заявили 56,3% респондентів. Ще 51,9% відзначили відсутність робочих місць за фахом; за рік найважливіші критерії при виборі роботодавця майже не змінилися для більшості українців. Першим і найголовнішим залишається розмір зарплати — цей параметр є ключовим при виборі вакансії для 85% пошукачів (порівняно з 80% у 2023 році);



у 2024 році мінімальну зарплату було збільшено до 8000 гривень, але у 2025 році її розмір залишиться без змін протягом усього року.



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