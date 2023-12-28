Зеленський розповів, скільки США надала військової допомоги Україні у 2023 році — Finance.ua

Зеленський розповів, скільки США надала військової допомоги Україні у 2023 році Сьогодні 15:16 — Казна та Політика

Зеленський розповів, скільки США надала військової допомоги Україні у 2023 році

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у 2023 році Америка надала Україні 34 пакети військової допомоги на суму понад 24 мільярди доларів і подякував США за таку підтримку.

Про це Зеленський повідомив у мережі Х

«Протягом цього року США надали 34 пакети військової допомоги на суму понад 24 мільярди доларів. „Петріоти“, „Абрамси“, бронемашини, ATACMS, DPICM, ППО, ракети, артилерійські снаряди, засоби розмінування й інше критично важливе обладнання. Було ухвалено історичне рішення про надання Україні винищувачів F-16. Ми завжди будемо вдячні за всю цю підтримку», — написав Зеленський.

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Він також подякував президенту Джо Байдену, Конгресу й американському народу за оголошений новий пакет військової допомоги на 250 мільйонів доларів.

За словами Зеленського, Україна отримає додаткові ракети та компоненти для протиповітряної оборони, протитанкову зброю, боєприпаси, засоби розмінування й інше обладнання.

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Він підкреслив, що лідерство США в коаліції з понад 50 країн, які надають Україні військову допомогу, має вирішальне значення для протидії терору та агресії не лише в Україні, але й в усьому світі.

«Щоб захистити свободу й безпеку не лише в Україні та Європі, але й у Сполучених Штатах, ми маємо і надалі якомога сильніше та рішучіше протидіяти російській агресії», − підсумував Зеленський.

Довідка Finance.ua:

країни Північної Європи з початку повномасштабного вторгнення росії надали Україні допомогу на близько 11 мільярдів євро;

потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік вдалося зменшити із 41 млрд доларів до 37,3 млрд доларів;



у грудні 2023 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло близько 5 млрд доларів США зовнішнього фінансування. Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали 11% із загального обсягу фінансової допомоги.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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