Зеленський розповів, скільки США надала військової допомоги Україні у 2023 році — Finance.ua
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Зеленський розповів, скільки США надала військової допомоги Україні у 2023 році

Казна та Політика
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Зеленський розповів, скільки США надала військової допомоги Україні у 2023 році
Зеленський розповів, скільки США надала військової допомоги Україні у 2023 році
Президент Володимир Зеленський повідомив, що у 2023 році Америка надала Україні 34 пакети військової допомоги на суму понад 24 мільярди доларів і подякував США за таку підтримку.
Про це Зеленський повідомив у мережі Х.
«Протягом цього року США надали 34 пакети військової допомоги на суму понад 24 мільярди доларів. „Петріоти“, „Абрамси“, бронемашини, ATACMS, DPICM, ППО, ракети, артилерійські снаряди, засоби розмінування й інше критично важливе обладнання. Було ухвалено історичне рішення про надання Україні винищувачів F-16. Ми завжди будемо вдячні за всю цю підтримку», — написав Зеленський.
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Він також подякував президенту Джо Байдену, Конгресу й американському народу за оголошений новий пакет військової допомоги на 250 мільйонів доларів.
За словами Зеленського, Україна отримає додаткові ракети та компоненти для протиповітряної оборони, протитанкову зброю, боєприпаси, засоби розмінування й інше обладнання.
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Він підкреслив, що лідерство США в коаліції з понад 50 країн, які надають Україні військову допомогу, має вирішальне значення для протидії терору та агресії не лише в Україні, але й в усьому світі.
«Щоб захистити свободу й безпеку не лише в Україні та Європі, але й у Сполучених Штатах, ми маємо і надалі якомога сильніше та рішучіше протидіяти російській агресії», − підсумував Зеленський.

Довідка Finance.ua:

  • країни Північної Європи з початку повномасштабного вторгнення росії надали Україні допомогу на близько 11 мільярдів євро;
  • потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік вдалося зменшити із 41 млрд доларів до 37,3 млрд доларів;
  • у грудні 2023 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло близько 5 млрд доларів США зовнішнього фінансування. Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали 11% із загального обсягу фінансової допомоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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