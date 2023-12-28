Мінфін назвав суму міжнародної допомоги за останній місяць 2023 року — Finance.ua
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Мінфін назвав суму міжнародної допомоги за останній місяць 2023 року

Казна та Політика
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У грудні 2023 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло близько 5 млрд доларів США зовнішнього фінансування. Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали 11% із загального обсягу фінансової допомоги.
Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.
Серед донорів у грудні 2023 року:
  • Японія — 2,2 млрд доларів США (пільгове фінансування та гранти);
  • ЄС — 1,6 млрд доларів США (пільгове фінансування);
  • Міжнародний валютний фонд — близько 900 млн доларів США (пільгове фінансування);
  • Норвегія — 190 млн доларів США (грант);
  • Німеччина — 55 млн доларів США (грант);
  • США — 50 млн доларів США (грант);
  • Швейцарія — 20 млн доларів США (грант);
  • Світовий банк — 8 млн доларів США (пільгове фінансування).
Фінансування від Уряду Японії складається з гранту на суму 52,4 млн доларів США в рамках проекту Світового банку «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE) та позики обсягом 900 млн дол США через проект Світового банку «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE).
Також Японія спрямувала 180 млн доларів США гранту в рамках проекту Світового банку «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України» (ARISE) та 1,086 млрд доларів США позики в рамках проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).
Кошти ЄС обсягом 1,5 млрд євро є останнім траншем в рамках масштабної програми макрофінансової допомоги (МФД+) у 18 млрд євро на 2023 рік.
Фінансування від МВФ на суму близько 900 млн доларів США (663,9 млн СПЗ) від Міжнародного валютного фонду в рамках програми Механізму розширеного фінансування (EFF), Україна отримала в результаті успішного другого перегляду програми EFF Виконавчою радою МВФ.
Гранти від Норвегії, США та Швейцарії є частиною шостого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).
Грант 50 млн євро від KfW було залучено в рамках Програми державної підтримки «Доступні кредити 5−7-9%».
Позика Світового банку на суму 8 млн доларів США є додатковим фінансуванням проекту «Поліпшення охорони здоровʼя на службі у людей».
Залучена міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення.
Мінфін України відданий підзвітності та ефективності використання фінансової допомоги від партнерів. З цією метою Міністерство фінансів у співпраці зі Світовим банком забезпечують прозорість залучення і використання зовнішнього фінансування.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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