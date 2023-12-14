Країни Північної Європи з початку війни надали Україні допомогу на 11 мільярдів євро — Finance.ua

Країни Північної Європи з початку війни надали Україні допомогу на 11 мільярдів євро
Країни Північної Європи з початку повномасштабного вторгнення росії надали Україні допомогу на близько 11 мільярдів євро.
Були поставлені системи протиповітряної оборони, артилерійські системи і боєприпаси, основні бойові танки Leopard, бойові броньовані машини, засоби польової медичної допомоги та обладнання для розмінування.
У їх спільній заяві сказано, що вони будуть продовжувати надавати вагому військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні як індивідуально, так і колективно, а також в рамках міжнародних форматів і платформ.
Країни Північної Європи підтримують позицію інших країн про те, що росія повинна припинити агресію і негайно і беззастережно вивести свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Країни Північної Європи також погоджуються почати двосторонні переговори з Україною про зобов’язання з безпеки, які будуть формалізовані в тісній координації з союзниками і партнерами країн «Групи семи».
«Країни Північної Європи забезпечують довгострокову підтримку України. Ми об'єднані в зміцненні стійкості України та її здатності захищати себе і залишаємося готові підтримувати Україну сьогодні, завтра і протягом наступних років», — йдеться в заяві.
Довідка Finance.ua:
- Норвегія виділить Україні 1,8 мільярдів доларів допомоги до кінця цього року і продовжить підтримку країни з перших місяців 2024 року;
- уряд Данії надасть Україні приблизно один мільярд євро (приблизно 7,5 мільярда датських крон) допомоги.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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