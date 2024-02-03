Зарплата у Зеленського та лідерів інших країн світу (інфографіка) — Finance.ua

Зарплата у Зеленського та лідерів інших країн світу (інфографіка) Вчора 18:10

Зарплата у Зеленського та лідерів інших країн світу (інфографіка), Фото: hromadske.ua

Володимир Зеленський оприлюднив свої декларації про доходи за два роки, у яких серед прибутку від роялті, відсотків, надання майна в оренду вказав скромну президентську зарплату — 336 тисяч гривень на рік чи 28 тисяч на місяць, без надбавок та премій. У перерахунку на поточний курс глава держави заробляє менше 9 тисяч доларів на рік — набагато менше, ніж деякі інші світові лідери.

Про це пише «Слово і діло».

Найвища зарплата, очікувано, у американського президента: Джо Байден заробляє 400 тисяч доларів на рік. Крім цього, президенту виділяють 50 тисяч доларів на особисті витрати та 19 тисяч на розваги, а також 100 тисяч доларів на оплату поїздок.

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Нинішній розмір зарплати президента було встановлено Конгресом у 2021 році, до цього його було зафіксовано на рівні 200 тисяч доларів терміном на 30 років.

Як пише CNBC, з моменту вступу на посаду першого президента США Джорджа Вашингтона і до сьогодні було всього п’ять підвищень зарплати — у 1873, 1909, 1949, 1969 та 2001 роках.

Трохи менше за Байдена заробляє канцлер Німеччини Олаф Шольц — приблизно 390 тисяч доларів на рік. Востаннє Бундестаг підвищував зарплату канцлеру у 2022 році, з того часу він щомісяця отримує близько 30 тисяч євро. У цю суму входить ставка, кілька видів компенсації, місцева допомога.

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Трохи менше — близько 380 тисяч доларів на рік — отримує прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе. Зарплату йому та іншим федеральним чиновникам підвищили влітку 2023-го.

Річна зарплата прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо становить 379 тисяч доларів (цікаво, що згідно з опитуванням, проведеним навесні минулого року, майже половина канадців вважали його зарплату надто високою).

Парламент Японії у листопаді ухвалив закон про підвищення річної зарплати прем'єра, членів його уряду та інших державних службовців спеціальних категорій. Тепер Фуміо Кісіда зароблятиме 270 тисяч доларів на рік.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заробляє близько 210 тисяч доларів на рік, його колега з Нідерландів Марк Рютте — 200 тисяч. У зарплату Рютте входять відпускні та бонус наприкінці року, він також має право на надбавку на витрати та інші виплати та пільги.

Президент Франції (як і прем'єр-міністр) заробляє 190 тисяч євро на рік. У місячний оклад закладено ставку, допомогу на проживання та неоподатковувану офіційну допомогу.

Президент Чехії Петро Павло отримує 170 тисяч доларів на рік. На додачу він, як і інші топ-політики, має право на щомісячну компенсацію на відрядження, харчування тощо.

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Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та президент Польщі Анджей Дуда заробляють по 90 тисяч доларів на рік.

Втричі менше отримує на своїй посаді прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді - близько 30 тисяч доларів. Йому також виплачується низка пільг та компенсація за утримання свого будинку.

У лідерів східної Європи, як і у Володимира Зеленського, зарплати скромні. Наприклад, президентка Молдови Мая Санду заробляє 14 тисяч доларів на рік, а президент Литви Гітанас Науседа — лише 10 тисяч доларів.

Інфографіка: «Слово і діло»

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