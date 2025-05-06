Євросоюз пропонує США встановити нульові тарифи на торгівлю стратегічними товарами — Finance.ua

Євросоюз пропонує США встановити нульові тарифи на торгівлю стратегічними товарами Сьогодні 17:41 — Світ

Євросоюз пропонує США встановити нульові тарифи на торгівлю стратегічними товарами

Запровадження Штатами односторонніх тарифів на експорт з Європи та відповідні контрзаходи з боку ЄС будуть шкідливими для обох сторін, тому Євросоюз пропонує США встановити нульові тарифи на торгівлю стратегічними товарами.

Про це сьогодні, 6 травня, у Страсбурзі під час слухань в Європарламенті щодо реагування ЄС на невиправдані торговельні тарифи з боку США заявив єврокомісар з торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович.

«Наші торговельні відносини наразі постають перед значними ускладненнями. США односторонньо підвищили мита на імпорт з Європи. Ці заходи є невиправданими, та завдають економічної шкоди з обох сторін Атлантики. Це порушує ланцюги постачання та підриває світові ринки, завдає шкоди компаніям, працівниками та фермерам, створює непевність для трансатлантичних інвестицій, підвищує ціни для споживачів та посилює інфляцію в США… Під час переговорів ми запропонували зменшити бар’єри, а не підвищувати їх, та погодитися на нульові тарифи для всіх промислових товарів, включаючи стратегічні сектори», — зазначив Шефчович.

Він нагадав, що протягом багатьох років ЄС і США розбудовували торгівлю, обсяг якої є найбільшим у світі, і на сьогодні залишаються найбільшими торговельними партнерами один для одного. Впродовж минулого десятиліття обсяг такої двосторонньої торгівлі подвоївся. Він сягнув 1,7 трильйона євро за результатами 2023 року, включаючи 851 млрд євро торгівлі товарами, та ще 746 млрд євро у торгівлі послугами.

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Загальний обсяг двосторонніх інвестицій, за показниками 2022 року, склав 5,3 трильйона євро. З цієї суми на прямі інвестиції з ЄС припадало 2,7 трильйона євро, що перетворило європейські компанії на найбільшого закордонного інвестора для США.

Ці європейські компанії надали робочі місця для близько 3,4 мільйона людей в США, ще кілька мільйонів американців отримують непрямі вигоди від таких відносин. Тож є очевидним, що ЄС і США мають спільний інтерес у розвитку та у зміцненні такого торговельного партнерства.

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Водночас, підкреслив єврокомісар, США вже застосували односторонні тарифи на європейські товари, що стосується 70 відсотків усього експорту з ЄС, що обходиться у 380 мільярдів євро для європейських експортерів. Крім того, США ініціювали «розслідування» проти ключових секторів європейського експорту, включаючи деревину, фармакологічні вироби та сировину, критичні мінерали, автотранспорт та автомобільні запчастини, та на інші важливі сфери.

За словами Шефчовича, ці додаткові заходи можуть обійтися Європі у додаткові втрати у 170 мільярдів євро, що доведе загальну вартість американських тарифних зборів до 549 мільярдів євро та охопить 97% європейського експорту до Сполучених Штатів.

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Нові американські тарифи вчиняють також величезний вплив на митні збори. За підсумками 2024 року США отримали ввізні мита з європейського експорту на близько 7 мільярдів євро. За наявним прогнозом, якщо США застосують оголошені нові тарифи на європейську продукцію, така сума митних зборів може зрости до 100 мільярдів євро на рік. Як наголосив представник Єврокомісії, така ситуація є неприйнятною, та потребує рішення.

ЄС готовий до конструктивних переговорів з американською стороною. Зокрема, після того як США знизили свій «універсальний» тариф на всю імпортовану продукцію з 20 до 10 відсотків, ЄС на прояв доброї волі, поставив на паузу у 90 днів застосування збалансованих контрзаходів у відповідь на запровадження США тарифів на сталь та алюміній. Це було зроблено для того, щоб зберегти простір для подальших переговорів з усунення торговельних бар’єрів між ЄС і США.

Пропозиція ЄС щодо запровадження нульових тарифів у взаємній торгівлі із США стосується стратегічно важливих галузей промислового виробництва, включаючи автомобілі, вантажівки та запчастини до них. Запропоноване партнерство охоплює взаємодію у використанні рудних запасів, зокрема в таких сферах як сталь та алюміній, зміцнення ланцюгів постачання стратегічної сировини, зокрема у секторах напівпровідників, фармакології та у інших. Така ініціатива ЄС має усунути будь-які штучні бар’єри в трансатлантичній торгівлі.

Укрінформ За матеріалами:

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