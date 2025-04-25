Який вплив матимуть тарифні війни США на економіку України — НБУ
Національний банк України оцінив вплив нової хвилі глобальних тарифних війн, що розпочалися після інавгурації президента США Дональда Трампа, на економіку України. Хоча розворот у торговій політиці США був очікуваним, масштаб і темпи змін стали несподіванкою навіть для світових ринків, що призвело до значної турбулентності.
Про це йдеться у інфляційному звіті регулятора.
За оцінками НБУ, Україна опинилася серед країн, найменш уражених новими митами США. Через позитивне сальдо торгівлі з Америкою нові тарифи щодо українських товарів обмежилися лише 10%.
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Оскільки обсяги експорту з України до США залишаються відносно невеликими, прямий економічний вплив нових обмежень буде незначним.
Крім того, частина українських експортерів може виграти завдяки перерозподілу ринків та новим нішевим можливостям.
Натомість більший ризик НБУ бачить у непрямих наслідках — зниженні зовнішнього попиту на українську продукцію внаслідок сповільнення економік торговельних партнерів, особливо Єврозони та країн Центральної та Східної Європи. Саме цей фактор став однією з причин корекції прогнозу зростання ВВП України у 2025 році до 3,1%.
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Водночас у Нацбанку очікують, що уповільнення буде короткостроковим завдяки фіскальним стимулам та накопиченому досвіду перебудови глобальних ланцюгів доданої вартості.
Певні переваги може отримати й український агросектор, зважаючи на відносну стабільність попиту на продовольство навіть під час рецесій. До того ж потенційне загострення продовольчих ризиків у світі може стимулювати імпортерів нарощувати запаси, що підтримуватиме експортну виручку України.
Додаткові можливості можуть з’явитися й у транспортного сектору — у разі часткової переорієнтації світових логістичних маршрутів.
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