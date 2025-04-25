Який вплив матимуть тарифні війни США на економіку України — НБУ Сьогодні 12:49

Який вплив матимуть тарифні війни США на економіку України — НБУ

Національний банк України оцінив вплив нової хвилі глобальних тарифних війн, що розпочалися після інавгурації президента США Дональда Трампа, на економіку України. Хоча розворот у торговій політиці США був очікуваним, масштаб і темпи змін стали несподіванкою навіть для світових ринків, що призвело до значної турбулентності.

Про це йдеться у інфляційному звіті регулятора.

За оцінками НБУ, Україна опинилася серед країн, найменш уражених новими митами США. Через позитивне сальдо торгівлі з Америкою нові тарифи щодо українських товарів обмежилися лише 10%.

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Оскільки обсяги експорту з України до США залишаються відносно невеликими, прямий економічний вплив нових обмежень буде незначним.

Крім того, частина українських експортерів може виграти завдяки перерозподілу ринків та новим ніше­вим можливостям.

Натомість більший ризик НБУ бачить у непрямих наслідках — зниженні зовнішнього попиту на українську продукцію внаслідок сповільнення економік торговельних партнерів, особливо Єврозони та країн Центральної та Східної Європи. Саме цей фактор став однією з причин корекції прогнозу зростання ВВП України у 2025 році до 3,1%.

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Водночас у Нацбанку очікують, що уповільнення буде короткостроковим завдяки фіскальним стимулам та накопиченому досвіду перебудови глобальних ланцюгів доданої вартості.

Певні переваги може отримати й український агросектор, зважаючи на відносну стабільність попиту на продовольство навіть під час рецесій. До того ж потенційне загострення продовольчих ризиків у світі може стимулювати імпортерів нарощувати запаси, що підтримуватиме експортну виручку України.

Додаткові можливості можуть з’явитися й у транспортного сектору — у разі часткової переорієнтації світових логістичних маршрутів.

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