ЄС зобов’яже Temu, Shein та Amazon нести відповідальність за небезпечні товари — Finance.ua

ЄС зобов’яже Temu, Shein та Amazon нести відповідальність за небезпечні товари Сьогодні 06:07 — Фондовий ринок

ЄС зобов’яже Temu, Shein та Amazon нести відповідальність за небезпечні товари

Європейський Союз планує запровадити нові правила, які зобов’яжуть великі платформи електронної комерції, зокрема Temu, Shein та Amazon Marketplace, нести відповідальність за небезпечні або незаконні товари, що продаються через їхні сервіси. Це є частиною ширшої кампанії проти масового імпорту з Китаю.

Про це повідомляє Financial Times.

Зміни в митних правилах

Згідно з проєктом реформи митних правил, онлайн-платформи будуть зобов’язані надавати дані про товари ще до їхнього прибуття в ЄС. Це дозволить митним службам ефективніше контролювати імпорт і перевіряти пакунки.

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Реформа спрямована на боротьбу з небезпечними та контрафактними товарами, які напряму надходять до європейських споживачів.

Наразі відповідальність за імпорт онлайн-замовлень несуть покупці, але нова реформа покладе відповідальність на платформи

Інтернет-магазини повинні будуть стягувати відповідне мито і ПДВ, а також забезпечувати відповідність товарів іншим вимогам ЄС.

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У 2024 році до ЄС було ввезено 4,6 мільярда малих пакунків, що вчетверо більше, ніж у 2022-му. Близько 90% цих товарів надійшли з Китаю. Такий обсяг імпорту створює надмірне навантаження на митні органи.

Створення нового органу для митного контролю

Митні дані 27 країн-членів ЄС будуть об’єднані, а для їх аналізу створять новий центральний орган — Європейське митне управління (EUCA).

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Це дозволить здійснювати перевірки ще до завантаження товарів для транспортування або до їхнього фізичного прибуття в ЄС.

ЄС також має намір запровадити нові екологічні правила, які зобов’яжуть продавців фінансувати утилізацію небажаних товарів, зокрема одягу. Крім того, розглядається можливість введення плати за обробку кожної окремої посилки.

Нагадаємо, раніше в «Укрпошті» повідомляли , що розпочинається стратегічне партнерство з популярним серед українців китайським маркетплейсом Temu, а також про плани доставляти в Україну товари з Amazon та інших великих маркетплейсів.

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