В Італії заблокували китайський ШІ-додаток DeepSeek — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Італії заблокували китайський ШІ-додаток DeepSeek

Фінтех і Картки
37
Італійський орган із захисту даних наказав DeepSeek заблокувати свого чат-бота в країні після того, як стартап не зміг усунути занепокоєння регулятора щодо своєї політики конфіденційності.
Про це пише Reuters.
Цього тижня наглядовий орган поставив DeepSeek питання про використання персональних даних, зокрема, про те, які персональні дані збираються, з яких джерел, для яких цілей, на якій правовій основі і чи зберігаються вони в Китаї.
Розпорядження, спрямоване на захист даних італійських користувачів, з’явилося після того, як китайські компанії, які постачають сервіс чат-ботів DeepSeek, надали інформацію, яка «була визнана абсолютно недостатньою».
Регулятори даних в Ірландії та Франції також ставлять DeepSeek під сумнів через політику конфіденційності її чат-бота.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.