В Італії заблокували китайський ШІ-додаток DeepSeek — Finance.ua

В Італії заблокували китайський ШІ-додаток DeepSeek Сьогодні 17:10 — Фінтех і Картки

Італійський орган із захисту даних наказав DeepSeek заблокувати свого чат-бота в країні після того, як стартап не зміг усунути занепокоєння регулятора щодо своєї політики конфіденційності.

Про це пише Reuters.

Цього тижня наглядовий орган поставив DeepSeek питання про використання персональних даних, зокрема, про те, які персональні дані збираються, з яких джерел, для яких цілей, на якій правовій основі і чи зберігаються вони в Китаї.

Розпорядження, спрямоване на захист даних італійських користувачів, з’явилося після того, як китайські компанії, які постачають сервіс чат-ботів DeepSeek, надали інформацію, яка «була визнана абсолютно недостатньою».

Регулятори даних в Ірландії та Франції також ставлять DeepSeek під сумнів через політику конфіденційності її чат-бота.

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