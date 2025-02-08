Яким буде курс долара в лютому: прогноз експерта — Finance.ua

Яким буде курс долара в лютому: прогноз експерта
Протягом січня 2025 року курс гривні до долара демонстрував коливання. До середини місяця офіційний курс досяг рекорду — 42,28 грн/дол., а на готівковому ринку показники перевищили 43 грн/дол. Проте наприкінці січня гривня почала зміцнюватися, і офіційний курс опустився до 41,82 грн/дол.
Економічний експерт Данило Монін розповів, чого очікувати від курсу долара у лютому.
Що впливає на курс гривні
За словами експерта, незвична динаміка у січні пов’язана зі зміною політики регулятора щодо курсоутворення.
Після інавгурації Дональда Трампа 20 січня НБУ почав ухвалювати рішення про курсові показники з урахуванням поточного співвідношення пари євро-долар.
Це призвело до зміцнення гривні: в обмінниках за майже три тижні американська валюта в продажу подешевшала на понад 1 грн. Такі коливання підтвердили перехід НБУ на курсоутворення від кошика валют.
«З приходом Трампа ми бачимо, що курс євро до долара зміцнився з 1,015 до 1,04−1,05. Через це НБУ зміцнив гривню нижче відмітки 42 грн/дол.», — констатував Данило Монін.
Він зауважив, наразі не можна спрогнозувати, чи дотримуватиметься НБУ такої ж керуючої політики в найближчому майбутньому.
На його думку, якщо євро до долара стабілізується на рівні 1,05, ми побачимо стабільний курс близько 42 грн/дол. у лютому.
Чи варто міняти гривні на долари
Виходить, у разі послаблення європейської валюти до американської можливе дорожчання долара в Україні. І навпаки — зміцнення призведе до призупинення девальвації гривні.
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Українцям не рекомендують бігти в обмінники для закупівлі іноземних купюр, оскільки найближчим часом показники курсу, з високою імовірністю, можуть впасти.
Довідка Finance.ua:
- голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не прогнозує різких стрибків курсу гривні у 2025 році;
- за даними інвесткомпанії ICU, Нацбанк зменшив обсяг інтервенцій минулого тижня на 23% до $582 млн, що є найменшим обсягом із середини листопада. НБУ скористався зниженням дисбалансів на валютному ринку та меншою активністю торгів, щоб укріпити курс гривні ще більше;
- як свідчить «Інфляційний звіт» Національного банку, високий рівень міжнародних резервів разом зі значними обсягами міжнародної допомоги дають змогу підтримувати стійкість валютного ринку в умовах режиму керованої гнучкості обмінного курсу, що узгоджується з досягненням інфляційної цілі 5% на горизонті політики.
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