Яку частку доходу витрачають європейці на житло — Finance.ua

Яку частку доходу витрачають європейці на житло Сьогодні 10:19 — Світ

Яку частку доходу витрачають європейці на житло

Європейці витрачають у середньому 20% свого наявного доходу на житло, включаючи оплату комунальних послуг. Однак цей показник відрізняється залежно від країни.

Про це пише Euronews Business.

Скільки витрачають на житло в Європі

За даними Євростату, у 2023 році в середньому 19,7% наявного доходу в ЄС йшло на оплату житла та комунальних послуг.

Найменше витрачали мешканці Кіпру (11,6%), а найбільше — Греції (35,2%).

Греція суттєво випереджає інші країни за часткою витрат на житло. Це пов’язано з економічною кризою 2009−2014 років, під час якої доходи греків скоротилися на 40%.

На зростання витрат на житло вплинули інфляція, яка зменшила купівельну спроможність населення, попит з-за кордону, зумовлений низькими цінами на нерухомість після кризи, розвиток орендної економіки (Airbnb тощо) та програма «золотих віз», а також недостатня кількість нового житла через спад будівництва.

До країн із найвищими витратами також увійшли:

Греція — 35,2%;

Данія — 25,9%;

Німеччина — 25,2%;

Норвегія — 25%;

Швейцарія — 25,2%.

Серед найбільших економік ЄС лідером за витратами на житло стала Німеччина (25,2%), тоді як у Франції цей показник становив 17,9%, в Іспанії — 17,2%, а в Італії — 14,5%.

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У скандинавських країнах витрати на житло також були високими: у Данії, Норвегії та Швеції цей показник перевищив 23,9%.

Бідніші домогосподарства витрачають на житло майже половину доходу

Для сімей із доходом нижчим за 60% від національного медіанного рівня (група ризику бідності) витрати на житло становили 38,2% наявного доходу в середньому по ЄС.

За цим показником співвідношення коливалося від 19,2% на Кіпрі до 62,4% у Греції.

Це означає, що в Греції люди, яким загрожує бідність (2,7 мільйона, або 26,4% населення), повинні витрачати майже дві третини свого наявного доходу на житло.

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Люди, яким загрожує бідність, також витрачали понад 45% свого наявного доходу на житло в Данії (57%), Норвегії (48,5%), Швеції (48,1%), Чехії (46,1%), Німеччині (45,8%), Нідерландах (45,7%) і Швейцарії (45,5%).

Натомість для тих, чий дохід перевищує 60% від медіанного, витрати на житло складали 16,2%.

Зростання витрат на житло

З 2020 по 2023 рік частка витрат на житло зросла в більшості країн ЄС. У середньому по Євросоюзу цей показник збільшився на 1,2 відсоткових пункти.

Найбільше зростання зафіксували в:

Угорщині (+5,7 в.п.);

Норвегії (+5 в.п.);

Естонії (+4 в.п.);

Люксембурзі (+3,8 в.п.);

Німеччині (+3,7 в.п.);

Туреччині та Мальті (+3 в.п.)

Натомість Болгарія повідомила про найбільше падіння — на 2 в.п.

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