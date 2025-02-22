Які бувають види банківських рахунків та як вони захищені: корисно знати — Finance.ua

Які бувають види банківських рахунків та як вони захищені: корисно знати Сьогодні 12:07 — Особисті фінанси

Які бувають види банківських рахунків та як вони захищені: корисно знати

Коли мова про банківські рахунки, більшість людей одразу думає про депозити. Однак існує багато інших видів рахунків: поточні, карткові, соціальні, накопичувальні («скарбнички») та депозитні.

Детальніше про види банківських рахунків розповіли фахівці «Фінкульту».

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Які бувають банківські рахунки

Поточні рахунки призначені для зберігання коштів та здійснення розрахунково-касових операцій.

До них належать:

карткові рахунки, до яких прив’язані банківські картки для щоденних транзакцій;

до яких прив’язані банківські картки для щоденних транзакцій; соціальні рахунки — спеціальні рахунки для отримання соціальних виплат, стипендій, пенсій та допомоги громадянам, що її потребують.

Вкладні (депозитні) рахунки. Рахунки, що відкриваються для зберігання коштів на визначений строк або без зазначення строку під певний відсоток.

Кошти на таких рахунках підлягають поверненню відповідно до умов договору між вкладником та банком.

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Коли мова йде про накопичувальні рахунки «скарбнички», необхідно звернути увагу на договір, за умовами якого банк надає цю послугу.

Найчастіше «скарбничка» — це депозит з можливістю поповнення та зняття коштів у будь-який час, іноді з нарахуванням невеликих відсотків.

Що важливо знати вкладнику, який відкрив рахунок у банку

Захист Фонду гарантування вкладів поширюється на кошти фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців у банку, незалежно від того, чи це поточний чи депозитний рахунок.

На час воєнного стану в Україні діє норма про відшкодування коштів за вкладами в повному розмірі.

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А через три місяці після його скасування чи припинення, коли обмеження знову повернуть, вкладники будуть отримувати вже 600 тисяч гривень, незалежно від кількості вкладів у банку.

У разі банкрутства банку, відшкодування здійснюється в розмірі вкладу разом із нарахованими відсотками станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, але не більше встановленого граничного розміру.

Коли та як можна отримати кошти

Фонд розпочинає виплати гарантованого відшкодування вкладникам не пізніше 20 робочих днів з визнання банку неплатоспроможним.

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Для отримання коштів вкладникам необхідно звернутись до будь-якого відділення банку-агенту Фонду з паспортом та ідентифікаційним кодом.

Крім того, є можливість отримати відшкодування дистанційно через деякі банки-агенти та скориставшись додатком Дія.

Довідка Finance.ua:

Нацбанк пропонує оновити порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків. Для цього регулятор виніс питання на публічне обговорення;

в умовах обмежених інвестиційних можливостей українці продовжують вкладатися в депозити. За даними Фонду гарантування вкладів, на 1.01.2025 вклади у національній валюті сягали 899,5 млрд грн, в іноземній — 492,7 млрд грн;

у НБУ прогнозують, що обсяг вкладень клієнтів зростатиме в 2025 році. Такі очікування фіксувалися впродовж всього 2024 року. Обсяг гривневих коштів клієнтів у банках станом на початок лютого становить 1,8 трлн грн, з початку повномасштабного вторгнення він подвоївся.

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