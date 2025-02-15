Як захищені державні виплати на соціальних рахунках — Finance.ua

Як захищені державні виплати на соціальних рахунках
Громадяни України, які отримують соціальні виплати на банківські рахунки, можуть бути впевнені у безпеці своїх коштів. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) гарантує їхнє повернення у разі банкрутства банку.
Про це повідомили у «Фінкульті».
Соціальні рахунки відкриваються фізичним особам для отримання:
- пенсій та виплат від Пенсійного фонду;
- стипендій для студентів;
- допомоги при народженні дитини, виплат по догляду за дитиною;
- інших державних соціальних виплат.
Як захищені кошти на соціальних рахунках
ФГВФО гарантує відшкодування коштів у випадку банкрутства банку, включаючи нараховані відсотки, у межах граничної суми компенсації.
На час воєнного стану діє 100% гарантія повернення вкладів, а через три місяці після його завершення граничний ліміт становитиме 600 тисяч гривень, незалежно від кількості вкладів у банку.
Якщо ви отримуєте пенсію, стипендію чи будь-яку іншу допомогу на банківську картку, ці гроші захищено Фондом гарантування вкладів так само, як заощадження на депозиті.
Як це працює
Якщо банк потрапляє у скрутну ситуацію, Фонд бере на себе зобов’язання повернути вкладникам їхні гроші.
Дізнатися, чи є ваш банк учасником Фонду, можна на офіційному сайті ФГВФО або безпосередньо у фінансовій установі.
Кожен клієнт банку має право на отримання інформації про умови та порядок надання банківських та інших фінансових послуг, а також про систему гарантування вкладів фізичних осіб.
Нагадаємо, кошти, які ви бачите на балансі картки, зберігаються на вашому рахунку в банку. Всі операції, які ви проводите з карткою, безпосередньо списують або зараховують кошти на цей рахунок.
Кошти на ваших поточних рахунках, до яких прив’язана ваша банківська картка, також захищені Фондом гарантування вкладів.
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