Як захищені державні виплати на соціальних рахунках — Finance.ua

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Як захищені державні виплати на соціальних рахунках

Особисті фінанси
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Як захищені державні виплати на соціальних рахунках
Як захищені державні виплати на соціальних рахунках, Фото: freepik
Громадяни України, які отримують соціальні виплати на банківські рахунки, можуть бути впевнені у безпеці своїх коштів. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) гарантує їхнє повернення у разі банкрутства банку.
Про це повідомили у «Фінкульті».
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Соціальні рахунки відкриваються фізичним особам для отримання:
  • пенсій та виплат від Пенсійного фонду;
  • стипендій для студентів;
  • допомоги при народженні дитини, виплат по догляду за дитиною;
  • інших державних соціальних виплат.

Як захищені кошти на соціальних рахунках

ФГВФО гарантує відшкодування коштів у випадку банкрутства банку, включаючи нараховані відсотки, у межах граничної суми компенсації.
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На час воєнного стану діє 100% гарантія повернення вкладів, а через три місяці після його завершення граничний ліміт становитиме 600 тисяч гривень, незалежно від кількості вкладів у банку.
Якщо ви отримуєте пенсію, стипендію чи будь-яку іншу допомогу на банківську картку, ці гроші захищено Фондом гарантування вкладів так само, як заощадження на депозиті.

Як це працює

Якщо банк потрапляє у скрутну ситуацію, Фонд бере на себе зобов’язання повернути вкладникам їхні гроші.
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Дізнатися, чи є ваш банк учасником Фонду, можна на офіційному сайті ФГВФО або безпосередньо у фінансовій установі.
Кожен клієнт банку має право на отримання інформації про умови та порядок надання банківських та інших фінансових послуг, а також про систему гарантування вкладів фізичних осіб.
Нагадаємо, кошти, які ви бачите на балансі картки, зберігаються на вашому рахунку в банку. Всі операції, які ви проводите з карткою, безпосередньо списують або зараховують кошти на цей рахунок.
Кошти на ваших поточних рахунках, до яких прив’язана ваша банківська картка, також захищені Фондом гарантування вкладів.
За матеріалами:
Finance.ua
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