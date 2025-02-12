Рада запровадила мораторій на банкрутство «Південмашу» — Finance.ua
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Рада запровадила мораторій на банкрутство «Південмашу»

Казна та Політика
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Рада запровадила мораторій на банкрутство «Південмашу»
Рада запровадила мораторій на банкрутство «Південмашу»
Верховна Рада запровадила мораторій на банкрутство державного підприємства «Виробниче об’єднання «Південний машинобудівний завод ім. Макарова» (Дніпро).
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.
За законопроєкт № 12 271 в цілому проголосували 246 депутатів за мінімально необхідних 226.
На час воєнного стану передбачається зупинення вчинення виконавчих дій та заходів примусового виконання рішень (у тому числі накладення арешту на майно та кошти) для «Південмашу».
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Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт розроблено з метою адаптації до умов воєнного стану та вдосконалення порядку здійснення заходів, які збільшуватимуть інвестиційну привабливість суб’єктів ракетно-космічного комплексу, та законодавчих актів, що стосуються питань виконавчого провадження, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, спрямованих на створення передумов для унеможливлення зупинки роботи цієї стратегічно важливої галузі та підвищення її ефективності.
За матеріалами:
Українські Новини
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