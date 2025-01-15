Рада продовжила мораторій на банкрутство державних вугільних шахт — Finance.ua
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Рада продовжила мораторій на банкрутство державних вугільних шахт

Казна та Політика
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Рада продовжила мораторій на банкрутство державних вугільних шахт
Рада продовжила мораторій на банкрутство державних вугільних шахт
Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт щодо щодо відновлення платоспроможності окремих державних підприємств у сфері енергетики, що перебувають у критичному стані. «За» проголосували 251 депутат.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Проєктом передбачено продовження ще на 1 рік терміну дії мораторію на реалізацію виконавчих проваджень та заходів примусового виконання рішень щодо державних підприємств у сфері енергетики, накладення арештів та заборон відчуження майна у таких виконавчих провадженнях, мораторію на порушення справ про банкрутство державних вугледобувних підприємств — з 1 січня 2025 року до 1 січня 2026 року.
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Як пояснили ініціатори законопроєкту, 1 січня 2025 року спливає термін попереднього мораторію. Вони зауважили, що скасування мораторію на виконавчі провадження та заходи примусового виконання рішень щодо державних вугледобувних підприємств призведе до їх банкрутства та подальшої ліквідації.
«Сьогодні стала робота підприємств вугільної та енергетичної галузі важлива насамперед з точки зору забезпечення енергетичної безпеки країни в осінньо-зимовий період. Таким чином, нагальним завданням є продовження терміну дії мораторію на банкрутство державних вугледобувних підприємств», — йдеться в пояснювальній записці.
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