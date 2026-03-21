Як змінилися ціни в Україні від початку повномасштабного вторгнення Сьогодні 10:11 — Особисті фінанси

Ціни в Україні зросли на приблизно 61% за час повномасштабної війни, Фото: freepik

Від початку повномасштабного вторгнення ціни в Україні зросли приблизно на 61%. Найбільше подорожчали електроенергія, пальне, тютюнові вироби та окремі категорії продуктів.

Про це повідомили у Центрі економічної стратегії.

На що найбільше зросли ціни від початку великої війни

Електроенергія

За даними аналітиків, з 2022 року вартість електроенергії зросла майже втричі — на 178%. Тарифи для населення підвищували двічі: у 2023 (до 2,64 грн за кВт·год) та 2024 (до 4,32 грн за кВт·год) роках.

Влада пояснювала підвищення обстрілами енергосистеми, що спричинили додаткові витрати на імпорт електроенергії та відновлення пошкоджених об’єктів.

Водночас тарифи на газ та централізоване опалення залишалися майже незмінними. Це пов’язано з мораторієм на підвищення тарифів для населення, який діє з 2022 року.

Втім нова програма співпраці з МВФ передбачає поступову відмову від цього мораторію.

Пальне

Як свідчить дослідження, ціни на паливо зросли майже вдвічі — на 98%. До великої війни одними з основних постачальників бензину, дизелю та скрапленого газу (LPG) були росія та білорусь.

Проте від початку російського вторгнення поставки припинилися, а агресор почав обстрілювати українську нафтопереробку та інфраструктуру.

Читайте також Підвищення цін на нафту може збільшити доходи росії — Пишний

Тому ціни зросли, адже нова паливна логістика стала дорожчою. Нині ж на вартість пального впливає війна між США та Іраном.

Тютюнові вироби

З 2022 року цигарки подорожчали більш ніж удвічі — на 122%. Ключовою причиною є поетапне підвищення акцизів, що є частиною євроінтеграційної політики України.

Продукти

Ціни на продукти загалом піднялися приблизно на 74%. Найбільше подорожчали фрукти (153%), риба та рибні продукти (104%) і масло (95%).

Серед основних причин аналітики визначають погані врожаї в окремі сезони, втрати агросектору через бойові дії (окупація та мінування земель, зокрема в Херсонській області, і порушення логістики) та зростання виробничих витрат.

Раніше Finance.ua писав , що українці майже весь свій місячний бюджет витрачають на товари та послуги першої необхідності, що становить 84% витрат.

У 2025 році, за статистикою Держстату, найбільшу частку витрат становили продукти харчування та безалкогольні напої — 40%. У тому числі м'ясо та м'ясопродукти 9,6%. На житло, воду, електроенергіу, газ та інші види палива у йшло 9,8% витрат. На транспорт — 9,6%.

