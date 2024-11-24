Як уникнути шахрайства під час купівлі вживаних речей в інтернеті — Finance.ua

Як уникнути шахрайства під час купівлі вживаних речей в інтернеті Сьогодні 14:13 — Особисті фінанси

Як уникнути шахрайства під час купівлі вживаних речей в інтернеті

Купівля вживаних товарів онлайн стає дедалі популярнішою через можливість заощадити та знайти унікальні речі. Проте разом із попитом зростає і ризик натрапити на шахраїв.

Ресурс Mlhuillier розповів , що треба знати, щоб не попастися на гачок.

Перевіряйте репутацію продавця

Перед тим, як оформити замовлення на вподобану річ, вивчіть продавця.

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Перегляньте його рейтинги на платформі, почитайте відгуки, особливо негативні. Що вищий його або її рейтинг — то менше ризику, що вас обдурять.

Читайте опис товару

Під час купівлі вживаних речей в Інтернеті описи товарів — те, на що потрібно уважно звертати увагу.

Чесний продавець вкаже не тільки найкращі сторони товару, а й дрібні або навіть суттєві вади, супроводивши своє оголошення детальними знімками.

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Якщо опис здається розпливчастим або не містить важливої інформації, не соромтеся звертатися до продавця за роз’ясненнями.

Дізнавайтеся історію товару

Для певних категорій вживаних товарів, таких як електроніка або транспортні засоби, важливо дізнатися про історію товару.

Запитайте інформацію про попереднього власника, записи про технічне обслуговування, історію ремонту або будь-які гарантії, які все ще можуть бути дійсні.

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Збір якомога більшої кількості інформації допоможе вам ухвалити обґрунтоване рішення і звести до мінімуму ризик купівлі несправного або ненадійного товару.

Використовуйте безпечні способи оплати

Обирайте платформи, які пропонують захист покупця або надійні процесори кредитних карт.

Ці способи оплати часто надають можливість звернутися до суду в разі шахрайських транзакцій або спотворення інформації про товар.

Уникайте здійснення платежів через незахищені канали або переказу грошей безпосередньо продавцю.

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Якщо є можливість, при оформленні товару обирайте оплату при отриманні, щоб мати можливість перевірити товар перш, ніж забрати його на поштовому відділенні.

Встановіть бюджет і порівняйте ціни

Перед покупкою визначте свій бюджет і порівняйте ціни на різних платформах. Занадто низька ціна може свідчити про шахрайство.

Нагадаємо, майже 52 тисячі кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ «Шахрайство» було відкрито у 2024 році за даними ГПУ. Це на 13% менше, ніж за відповідний період минулоріч. Натомість побільшало справ, які доходять до суду.

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