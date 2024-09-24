Як захистити себе від шахрайських файлів: правила безпеки при завантаженні — Finance.ua

Як захистити себе від шахрайських файлів: правила безпеки при завантаженні Сьогодні 06:06 — Особисті фінанси

Як захистити себе від шахрайських файлів: правила безпеки при завантаженні

Завжди з обережністю переглядайте інформацію про файли, які завантажуєте з інших джерел.

Про це нагадали у Міністерстві юстиції України.

Як уникнути шахрайських файлів?

Зверніть увагу на рекомендації:

1. Вимкніть автоматичне завантаження у своєму браузері. Встановіть налаштування так, щоб браузер кожного разу запитував, куди зберегти файл перед завантаженням. Це допоможе уникнути автоматичного завантаження шкідливих файлів, якщо випадково натрапите на небезпечне посилання.

2. Не відкривайте файли з електронних листів від невідомих або неперевірених відправників. Шахраї часто надсилають шкідливі файли через електронну пошту. Якщо ви отримали файл від незнайомої особи — не відкривайте його!

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3. Перевіряйте файли перед відкриттям. Антивірусний сканер — ваш найкращий друг. Перш ніж відкрити завантажений файл, проскануйте його на наявність шкідливих програм за допомогою антивірусної програми.

4. Будьте дуже обережні з файлами, які мають такі розширення: .exe, .iso, .bin, .ini, .dll, .com, .sys, .bat, .js, .apk. Також обачно ставтеся до архівів (.ZIP, .RAR, .7z тощо), особливо якщо вони захищені паролем.

Дотримуйтеся цих простих правил, і ваші пристрої будуть у безпеці від вірусів.

Що робити, якщо ви повідомили зловмисникам зайву інформацію?

Якщо ви випадково розкрили дані своєї платіжної картки, інтернет-банкінгу на підозрілому сайті, негайно телефонуйте до банку за номером, зазначеним на звороті картки.

Вимагайте в цьому випадку блокування коштів на рахунку, а у випадку несанкціонованого списання коштів — блокування трансакцій та надайте звернення до банку — отримувача коштів щодо їх блокування / повернення.‍

Якщо є підстави вважати, що шахраям відомі логін і пароль від вашого акаунту в соціальних мережах чи іншого сервісу, перевірте активні сеанси на тому сервісі, де ви підозрюєте шахрайство, закрийте всі сеанси, які вам незнайомі або які розміщені в підозрілих місцях.

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