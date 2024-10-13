Українців попереджають про шахраїв, що продають неіснуючі зарядні станції — Finance.ua

Українців попереджають про шахраїв, що продають неіснуючі зарядні станції Сьогодні 13:22 — Особисті фінанси

Українців попереджають про шахраїв, що продають неіснуючі зарядні станції, Фото: freepik

Підготовка до зимового періоду стала актуальним питанням для багатьох українців, але, на жаль, шахраї використовують це у власних цілях.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Нещодавно поліцейські Нікополя викрили шахрайську схему, в рамках якої аферист розміщував оголошення в соціальних мережах про продаж неіснуючих зарядних станцій.

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Він вимагав передоплату у розмірі 5 000 гривень, проте, отримавши гроші, шахрай зникав, не надаючи товару.

Внаслідок дій зловмисника постраждали щонайменше 7 осіб, які переказали кошти за товар, який так і не отримали.

Поліція вже повідомила про підозру чоловікові, який причетний до цього злочину, й виявила щонайменше сім постраждалих від його дій.

МВС звернуло увагу на зростання кількості подібних шахрайств і закликало українців бути обережними під час онлайн-покупок.

Як уберегтися від шахраїв під час покупок в інтернеті

Купуйте лише у перевірених магазинах із реальними відгуками.

Не довіряйте надто низьким цінам або надто вигідним пропозиціям.

Не перераховуйте гроші наперед — вибирайте післяплату.

Нагадаємо, майже 52 тисячі кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ «Шахрайство» було відкрито у 2024 році за даними ГПУ. Це на 13% менше, ніж за відповідний період минулоріч. Натомість побільшало справ, які доходять до суду.

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