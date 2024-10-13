Українців попереджають про шахраїв, що продають неіснуючі зарядні станції — Finance.ua

Українців попереджають про шахраїв, що продають неіснуючі зарядні станції
Підготовка до зимового періоду стала актуальним питанням для багатьох українців, але, на жаль, шахраї використовують це у власних цілях.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.
Нещодавно поліцейські Нікополя викрили шахрайську схему, в рамках якої аферист розміщував оголошення в соціальних мережах про продаж неіснуючих зарядних станцій.
Він вимагав передоплату у розмірі 5 000 гривень, проте, отримавши гроші, шахрай зникав, не надаючи товару.
Внаслідок дій зловмисника постраждали щонайменше 7 осіб, які переказали кошти за товар, який так і не отримали.
Поліція вже повідомила про підозру чоловікові, який причетний до цього злочину, й виявила щонайменше сім постраждалих від його дій.
МВС звернуло увагу на зростання кількості подібних шахрайств і закликало українців бути обережними під час онлайн-покупок.
Як уберегтися від шахраїв під час покупок в інтернеті
- Купуйте лише у перевірених магазинах із реальними відгуками.
- Не довіряйте надто низьким цінам або надто вигідним пропозиціям.
- Не перераховуйте гроші наперед — вибирайте післяплату.
Нагадаємо, майже 52 тисячі кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ «Шахрайство» було відкрито у 2024 році за даними ГПУ. Це на 13% менше, ніж за відповідний період минулоріч. Натомість побільшало справ, які доходять до суду.
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