Фальшиве посвідчення водія: у МВС розповіли, як протидіють шахраям — Finance.ua

Фальшиве посвідчення водія: у МВС розповіли, як протидіють шахраям Сьогодні 14:39 — Особисті фінанси

Фальшиве посвідчення водія: у МВС розповіли, як протидіють шахраям

У популярних соцмережах часто пропонують купити підроблені посвідчення водія. Шахраї запевняють, що проходити навчання в автошколі та складати іспити в сервісному центрі МВС нібито не потрібно.

Чим загрожує використання фальшивих документів — розповів начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Підроблені посвідчення водія виявляють адміністратори сервісних центрів МВС, коли громадяни звертаються для того, аби його обміняти. Іноді вони зізнаються, що документ придбали в Інтернеті.

«Здебільшого спілкування шахраїв з потенційними клієнтами відбувається у Facebook, Instagram та TikTok. Часто вони використовують службові бейджі, символіку та кольори сервісних центрів МВС, зроблені за допомогою комп’ютерних програм. У такий спосіб входять у довіру до людей, які перераховують їм гроші на приватні картки. В середньому за виготовлення фальшивого посвідчення водія шахраї можуть отримувати понад 10 тисяч гривень», — розповів Микола Рудик.

Як з цим борються

Також начальник Головного сервісного центру МВС розповів, як відбувається протидія шахраям. Зокрема, здійснюється постійний моніторинг соціальних мереж та фейкових вебсайтів. Усі виявлені посилання та оголошення щомісяця надсилаються до Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Також Микола Рудик закликав усіх громадян не користуватись послугами шахраїв і не купувати фальшиві документи: «Єдиний спосіб отримати посвідчення водія — скласти теоретичний іспит в сервісному центрі МВС, пройти практичне навчання в автошколі та скласти практичний іспит в наших структурних підрозділах».

Нагадуємо, що за виготовлення та використання підроблених документів в Україні передбачена кримінальна відповідальність та покарання у вигляді штрафу, або обмеження чи позбавлення волі.

«Тому не варто довіряти сумнівним джерелам, фейковим Facebook-сторінкам з фото та логотипами сервісних центрів МВС. Державний сервіс завжди має домен „gov.ua“, який підтверджує, що сторінка є офіційною», — зазначають у МВС.

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