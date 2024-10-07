Правоохоронці викрили шахрайський call-центр на окупованій Донеччині — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Правоохоронці викрили шахрайський call-центр на окупованій Донеччині

Кримінал
16
Правоохоронці викрили шахрайський call-центр на окупованій Донеччині
Правоохоронці викрили шахрайський call-центр на окупованій Донеччині, Фото: gp.gov.ua
Правоохоронці викрили організатора і трьох співучасників, які налагодили роботу шахрайського call-центру на тимчасово окупованій території.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, підозрювані налагодили функціонування шахрайського call-центру на тимчасово окупованій території Донеччини.
Читайте також
Виманювали гроші у потерпілих за допомогою телефонних дзвінків. Використовуючи заміну телефонного номера, шахраї представлялися співробітниками служби безпеки банківських установ. У ході розмови з потерпілими вони повідомляли про начебто підозрілі фінансові операції з їх банківськими картками.
Під приводом кваліфікованої допомоги підозрювані надавали інструкції та вказівки громадянам, в результаті яких отримували повний доступ до їх онлайн-банкінгу. Надалі грошові кошти перераховувалися на сторонніх осіб так званих «дропів» та обготівковувалися.
Читайте також
Наразі встановлено 24 потерпілих, яким завдано шкоди на загальну суму щонайменше 3 млн гривень. Всі потерпілі є громадянами України.
Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями мешкання підозрюваних вилучено мобільні телефони, сім-картки, банківські картки, чорнові записи та документацію.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.