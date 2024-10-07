Правоохоронці викрили шахрайський call-центр на окупованій Донеччині — Finance.ua

Правоохоронці викрили шахрайський call-центр на окупованій Донеччині
Правоохоронці викрили організатора і трьох співучасників, які налагодили роботу шахрайського call-центру на тимчасово окупованій території.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, підозрювані налагодили функціонування шахрайського call-центру на тимчасово окупованій території Донеччини.
Виманювали гроші у потерпілих за допомогою телефонних дзвінків. Використовуючи заміну телефонного номера, шахраї представлялися співробітниками служби безпеки банківських установ. У ході розмови з потерпілими вони повідомляли про начебто підозрілі фінансові операції з їх банківськими картками.
Під приводом кваліфікованої допомоги підозрювані надавали інструкції та вказівки громадянам, в результаті яких отримували повний доступ до їх онлайн-банкінгу. Надалі грошові кошти перераховувалися на сторонніх осіб так званих «дропів» та обготівковувалися.
Наразі встановлено 24 потерпілих, яким завдано шкоди на загальну суму щонайменше 3 млн гривень. Всі потерпілі є громадянами України.
Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями мешкання підозрюваних вилучено мобільні телефони, сім-картки, банківські картки, чорнові записи та документацію.
Поділитися новиною