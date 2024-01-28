Як продати квартиру з-за кордону — Finance.ua

Як продати квартиру з-за кордону Сьогодні 12:13 — Нерухомість

Як продати квартиру з-за кордону

Українці можуть продати нерухомість, навіть якщо знаходяться за кордоном. Для цього потрібна довіреність на особу, якій продавець нерухомості повністю довіряє. Водночас ця особа не може бути покупцем даної нерухомості.

У довіреності слід передбачити максимальну кількість повноважень для довіреної особи, охоплюючи різні сфери, такі як ЦНАП, комунальні служби, БТІ, банки, податкові органи, архіви, суди й інші.

Батькам слід передбачити заздалегідь реєстрацію дитини на новому місці проживання. Під час дії воєнного стану зняти дитину з реєстрації віддалено неможливо, і заяву разом із необхідними документами потрібно подати особисто через ЦНАП.

консульській установі України видається довіреність з повноваженнями на продаж квартири, яку потім можна передати в Україну та доручити продаж родичу або довіреній особі.

Зразок такої довіреності бажано взяти у нотаріуса за місцем розташування нерухомості, який посвідчуватиме угоду і потім внесе іноземну довіреність в український реєстр довіреностей.

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Обмеження термінів дії довіреностей, виданих власниками для розпорядження нерухомістю:

довіреність з українського консульства дійсна 2 місяці;

довіреність від іноземного нотаріуса з перекладом та апостилем — 1 місяць.

Ті, хто довго за кордоном, можуть продовжити термін дії довіреності:

підтвердження дії довіреності в консульстві України — ще 1 місяць;

якщо іноземний нотаріус, то ще 7 днів, з перекладом та апостилем.

Щодо апостилювання довіреності в іноземних нотаріусів, то Мін'юст навів перелік країн, з якими є міжнародні договори, якими скасоване будь-яке додаткове засвідчення офіційних документів, тобто можна надати тільки переклад завіреного документа без апостиля.

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Володимир Копоть, юрист з нерухомості, автор YouTube-каналу Monitor. Estate про інвестиції та нерухомість розповідає про продаж квартири з-за кордону:

«Це можна зробити як і раніше, шляхом підписання довіреності на повірену особу, яка здійснить продаж майна довірителя. Краще це робити в консульській установі країни перебування, але також це можна зробити у будь-якого нотаріуса. В Україні доведеться зробити нотаріальний переклад такої довіреності. Ще можуть бути нюанси, пов’язані з легалізацією документів: апостиль або повна консульська легалізація. Однак це залежить від країни перебування. Наприклад, з документи з Польщі не підлягають легалізації».

На сьогодні діють Договори про правову допомогу між Україною та республікою білорусь, Азербайджанською Республікою, Республікою Узбекистан, Республікою Казахстан, Республікою Таджикистан, Республікою Вірменія, Киргизькою Республікою, Республікою Молдова, Грузією та Туркменістаном, Литвою, Естонією, Латвією, Чехією, Угорщиною, Польщею, Монголією, В'єтнамом, Македонією, Іраном, Болгарією, Кубою та КНР тощо.

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Згідно з даними Європейської служби статистики, станом на травень 2023 року найбільша частка українських біженців перебуває в Німеччині (27%) та Польщі (24%).

Тому українцям, які перебувають у Польщі, Чехії легалізація документів (апостиль) не потрібен, а тимчасовим резидентам Німеччини й Італії буде потрібно зробити й переклад, й апостиль

Олена Маленкова розповіла, що процедура продажу нерухомості, коли власник фізично перебуває за кордоном, працює з червня 2022 року:

«Для продажу нерухомості, якщо власник перебуває за кордоном, потрібно взяти довіреність від власників на довірену особу, яка перебуває в Україні. Якщо власник один і він у шлюбі, чоловік або дружина має надати заяву-згоду на продаж. Документи можна отримати в українському консульстві країни, де ви зараз мешкаєте, або у будь-якого нотаріуса. Якщо документи отримані в консульстві, апостиль не потрібен, оскільки консульство розглядається як територія України. У разі отримання документів у нотаріуса, необхідний апостиль. Існують країни, з якими у України укладені договори про юридичну допомогу, такі як Грузія, Польща, тоді апостиль не є обов’язковим», — наголошує експертка.

Після посвідчення довіреності за кордоном і отримання згоди всіх зацікавлених сторін, оригінали документів передаються в Україну через перевізників або знайомих, волонтерів, а потім — кур'єрською службою до місця укладення договору.

Перед початком продажу рекомендується провести перевірку нерухомості у нотаріуса або адвоката, щоб виявити можливі проблеми (арешти або заборони про які не було відомо).

Щодо продажу нерухомості в разі еміграції, Олена Маленкова розповіла про дії батьків неповнолітніх дітей:

«У разі, якщо родина з дітьми продає нерухомість і емігрує, вона має здати свій український паспорт. Це довга і непроста процедура. Після того, як людина отримала інше громадянство, вона може відмовитися від українського. Але якщо людина зберігає за собою громадянство для себе і своїх дітей, вона може змінити їм місце проживання разом з собою за допомогою Дії. Зняти з реєстрації дітей не можна в „нікуди“, а змінити місце можна. Зняти ж з реєстрації дітей з одним з батьків можна, якщо один з батьків зробить це самотужки. По довіреності також не можна».

Документи, видані компетентними органами іноземної держави, які використовуються для реєстрації місця проживання чи зняття з задекларованого/зареєстрованого місця проживання, повинні бути засвідчені відповідно до встановленого законодавством порядку. Якщо немає інших визначень у міжнародних договорах України, такі документи мають бути подані разом із засвідченим нотаріальним перекладом на українську мову.

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