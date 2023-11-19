Як купити нерухомість у Литві: ціни, процедура, податки — Finance.ua

Як купити нерухомість у Литві: ціни, процедура, податки
Литва - одна з найщасливіших і найбезпечніших країн світу. Тут нікуди не поспішають і водночас не стоять на місці. Відстані між литовськими містами дуже короткі: з Вільнюса до моря можна дістатися за 3 години. Литовці дбають про природу і популяризують спорт, а ще дотримуються балансу часу, проведеного на роботі і з родиною.
Литовське законодавство не забороняє громадянам інших країн купувати нерухоме майно. Щоправда, за деякими винятками, пише портал flombu.
Громадяни інших країн можуть придбати у Литві всі види житлової і комерційної нерухомості, окрім:
- об'єктів, розташованих у прикордонних зонах;
- нерухомості, яка знаходиться на прибережних територіях;
- земельних ділянок сільськогосподарського і лісового значення.
Чи можна отримати литовське громадянство, купивши нерухомість у Литві
Ні, за купівлю нерухомого майна стати громадянином Литви не вдасться.
Утім, покупка житла у Литві стане у нагоді при поданні документів на отримання дозволу на проживання у цій країні. Адже інвестиція у литовський ринок нерухомості підтверджує платоспроможність іноземця і його наміри й надалі працювати задля економічного зростання Литовської Республіки.
Ціни на нерухомість у Литві
Щороку вартість нерухомості у Литві в середньому зростає на 2,5%.
Середня ціна на житло у Литві становить 3000 євро/м2.
Найдорожче житло у Вільнюсі. Середня ціна на столичну нерухомість — 4 700 євро/м2. Скажімо, 1-кімнатна (60 м2) квартира у Вільнюсі коштуватиме орієнтовно від 100 тис. євро, а квартира площею 85 квадратних метрів обійдеться у 200 тис. євро.
1-кімнатна квартира у Каунасі вартуватиме від 80 тис. євро. Квартира у Клайпеді з видом на море коштуватиме від 95 тис. євро. Житло у Шауляї можна придбати від 65 тис. євро, у Панявежисі - від 55 тис. євро.
Купівля нерухомості у Литві: як це відбувається
Процедура купівлі нерухомого майна у цій країні проста. З вибором і реєстрацією об'єкта можна впоратися за 1−2 місяці.
1. Обрати об'єкт нерухомості.
2. Отримати довідку з Центру реєстрації нерухомості про те, що об'єкт справді належить продавцеві.
3. Укласти попередній договір купівлі-продажу і внести передоплату за житло (10% від суми угоди).
4. Підписати і нотаріально завірити основний договір купівлі-продажу.
5. Перерахувати продавцеві кошти за нерухомість.
6. Сплатити податок на нерухомість (якщо він є).
7. Подати до Центру реєстрації нерухомості документи, які засвідчують, що угода відбулася:
- договір купівлі-продажу;
- довідку про сплату податків на нерухоме майно;
- згоду чоловіка/дружини продавця (за наявності) на продаж нерухомості;
- квитанції про сплату адміністративного податку та податку на майно.
Податки і додаткові платежі при купівлі нерухомості у Литві
Житло у Литві не оподатковується, за винятком ексклюзивних об'єктів. Податок на комерційну нерухомість становить від 0,3 до 1%.
У Литві обкладаються податком об'єкти нерухомості з високою вартістю. Нерухомість, яка коштує не більше 150 тис. євро, звільняється від податку на нерухомість. Сім'ї з трьома і більше дітьми не сплачують податок на нерухомість, якщо купують житло, вартістю до 220 тис. євро.
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Якщо нерухомість коштує понад ці суми, з покупця стягується податок у розмірі 1% від вартості житла.
Купуючи квартиру у новобудові, необхідно сплатити ПДВ (21%).
Додатково доведеться оплатити:
- послуги перекладача (100 євро);
- юридичний супровід (500 євро);
- послуги нотаріуса та Центру реєстрів (0,5% від ціни об'єкта).
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