Як купити нерухомість у Литві: ціни, процедура, податки — Finance.ua

Як купити нерухомість у Литві: ціни, процедура, податки Вчора 17:06 — Особисті фінанси

Як купити нерухомість у Литві: ціни, процедура, податки

Литва - одна з найщасливіших і найбезпечніших країн світу. Тут нікуди не поспішають і водночас не стоять на місці. Відстані між литовськими містами дуже короткі: з Вільнюса до моря можна дістатися за 3 години. Литовці дбають про природу і популяризують спорт, а ще дотримуються балансу часу, проведеного на роботі і з родиною.

Литовське законодавство не забороняє громадянам інших країн купувати нерухоме майно. Щоправда, за деякими винятками, пише портал flombu

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Громадяни інших країн можуть придбати у Литві всі види житлової і комерційної нерухомості, окрім:

об'єктів, розташованих у прикордонних зонах;

нерухомості, яка знаходиться на прибережних територіях;



земельних ділянок сільськогосподарського і лісового значення.



Чи можна отримати литовське громадянство, купивши нерухомість у Литві

Ні, за купівлю нерухомого майна стати громадянином Литви не вдасться.

Утім, покупка житла у Литві стане у нагоді при поданні документів на отримання дозволу на проживання у цій країні. Адже інвестиція у литовський ринок нерухомості підтверджує платоспроможність іноземця і його наміри й надалі працювати задля економічного зростання Литовської Республіки.

Ціни на нерухомість у Литві

Щороку вартість нерухомості у Литві в середньому зростає на 2,5%.

Середня ціна на житло у Литві становить 3000 євро/м 2 .

Найдорожче житло у Вільнюсі. Середня ціна на столичну нерухомість — 4 700 євро/м 2 . Скажімо, 1-кімнатна (60 м 2 ) квартира у Вільнюсі коштуватиме орієнтовно від 100 тис. євро, а квартира площею 85 квадратних метрів обійдеться у 200 тис. євро.

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1-кімнатна квартира у Каунасі вартуватиме від 80 тис. євро. Квартира у Клайпеді з видом на море коштуватиме від 95 тис. євро. Житло у Шауляї можна придбати від 65 тис. євро, у Панявежисі - від 55 тис. євро.

Купівля нерухомості у Литві: як це відбувається

Процедура купівлі нерухомого майна у цій країні проста. З вибором і реєстрацією об'єкта можна впоратися за 1−2 місяці.

1. Обрати об'єкт нерухомості.

2. Отримати довідку з Центру реєстрації нерухомості про те, що об'єкт справді належить продавцеві.

3. Укласти попередній договір купівлі-продажу і внести передоплату за житло (10% від суми угоди).

4. Підписати і нотаріально завірити основний договір купівлі-продажу.

5. Перерахувати продавцеві кошти за нерухомість.

6. Сплатити податок на нерухомість (якщо він є).

7. Подати до Центру реєстрації нерухомості документи, які засвідчують, що угода відбулася:

договір купівлі-продажу;

довідку про сплату податків на нерухоме майно;



згоду чоловіка/дружини продавця (за наявності) на продаж нерухомості;



квитанції про сплату адміністративного податку та податку на майно.



Податки і додаткові платежі при купівлі нерухомості у Литві

Житло у Литві не оподатковується, за винятком ексклюзивних об'єктів. Податок на комерційну нерухомість становить від 0,3 до 1%.

У Литві обкладаються податком об'єкти нерухомості з високою вартістю. Нерухомість, яка коштує не більше 150 тис. євро, звільняється від податку на нерухомість. Сім'ї з трьома і більше дітьми не сплачують податок на нерухомість, якщо купують житло, вартістю до 220 тис. євро.

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Якщо нерухомість коштує понад ці суми, з покупця стягується податок у розмірі 1% від вартості житла.

Купуючи квартиру у новобудові, необхідно сплатити ПДВ (21%).

Додатково доведеться оплатити:

послуги перекладача (100 євро);

юридичний супровід (500 євро);

послуги нотаріуса та Центру реєстрів (0,5% від ціни об'єкта).

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