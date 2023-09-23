Українським біженцям у Литві дадуть гроші на оренду житла: деталі — Finance.ua
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Українським біженцям у Литві дадуть гроші на оренду житла: деталі

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Українським біженцям у Литві нададуть кошти для оренди житла. Допомогу пропонує Міжнародна організація з міграції у Вільнюсі (МОМ).
Виплата покриє вартість два місяці оренди житла, повідомляє lrt.lt.
Оренда житла у Литві є однією із найболючіших проблем українців у цій країні, зазначають у МОМ.
«Наше дослідження показує, що 73% українців мають труднощі з пошуком довгострокової оренди житла через високу вартість оренди, заставу в кілька місяців і недостатній дохід, тому ми вирішили допомогти, частково компенсувавши орендну плату», — розповів голова представництва організації у Литві Ейтвідас Бінґяліс.
Згідно з результатами опитування, навесні 2023 року 62% українців орендували житло у Литві. Близько 12% біженців приймали литовські родини. Ще 10% зупинялися у друзів або родичів. 44% опитаних знайшли житло самостійно, але їм складно забезпечити довгострокову оренду.
Представництво МОМ у Литві надасть біженцям одноразові виплати, щоб частково покрити перший і останній місяць оренди житла. Йдеться про 70% вартості, зазначеної в договорі оренди, але сума підтримки — не більше 504 євро на місяць. Тобто, сім'ї отримають до 1008 євро. Також біженцям дадуть гроші на придбання необхідних побутових товарів для орендованого житла.
На грошову допомогу можуть розраховувати сім'ї з дітьми, вагітні, люди старші 60 років, сім'ї, де у когось є інвалідність. Треба мати дозвіл на проживання чи карту від міграційної служби та договір оренди мінімум на 6 місяців, який був підписаний щонайменше за 40 робочих днів до подачі заяви на підтримку.
З початку війни до Литви прибуло понад 80 000 українців.
За матеріалами:
РБК-Україна
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