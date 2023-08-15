Уряд затвердив угоду з Литвою про взаємне визнання прав водія — Finance.ua

Уряд затвердив угоду з Литвою про взаємне визнання прав водія Сьогодні 17:42 — Особисті фінанси

Уряд затвердив угоду з Литвою про взаємне визнання прав водія

Кабінет міністрів України затвердив угоду з урядом Литовської Республіки про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія. Угоду було підписано 30 травня в Брюсселі.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram

За його даними, угодою встановлюється зобов’язання сторін визнавати та обмінювати національні посвідчення водія на основі принципу взаємності.

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Крім того, встановлюється, що такий обмін здійснюється без необхідності складання відповідних практичного та теоретичного іспитів, а також установлюється відповідність категорій посвідчень водія двох держав та визначається механізм підтвердження факту видачі посвідчення водія, яке подається для обміну, додав Мельничук.

Нагадаємо, у травні Україна та Литва підписали угоду, згідно з якою громадяни України, які переїхали до Литви, зможуть обміняти своє національне посвідчення водія на литовське без складання іспитів.

Водночас як громадяни Литви, що постійно проживають в Україні та мають литовське посвідчення водія, зможуть обміняти його на українське без додаткових іспитів.

Для обміну слід подати:

документ про постійне місце проживання в країні;

оригінал посвідчення водія;

дійсну медичну довідку.

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