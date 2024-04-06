Як повернути евакуйоване авто у Києві та скільки доведеться заплатити: покрокова інструкція — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як повернути евакуйоване авто у Києві та скільки доведеться заплатити: покрокова інструкція

Особисті фінанси
40
Як повернути евакуйоване авто у Києві та скільки доведеться заплатити: покрокова інструкція
Як повернути евакуйоване авто у Києві та скільки доведеться заплатити: покрокова інструкція, Фото: shutterstock
Починаючи з 22 лютого у Києві тимчасово ввели безкоштовне паркування на муніципальних паркінгах. Проте у силі залишаються штрафи за порушення правил дорожнього руху та евакуація за неправильне паркування. Саме тому кияни та гості міста повинні знати, де знайти авто у випадку евакуації.
Як знайти та забрати евакуйований автомобіль в Києві пише visitukraine.
Читайте також

Знаходження евакуйованого авто через Київ Цифровий

Повідомлення про евакуацію неправильно припаркованого авто приходить автоматично порушнику, якщо дані про автомобіль прив’язані до профілю у застосунку «Київ Цифровий».
Для того, щоб визначити, де знаходиться авто, потрібно натиснути на сповіщення, а після нажати на кнопку «Повернути автомобіль».

Щоб повернути автівку, необхідно слідувати інструкції на екрані:

  • надати копії документів через «Дію»;
  • сплатити штраф за евакуацію;
  • отриманий QR-код потрібно буде показати представнику поліції на штрафмайданчику.
У випадку, якщо дані про авто не підв'язані до профілю, або автоматичне сповіщення не прийшло, статус евакуйованого транспортного засобу можна перевірити самостійно.
Щоб це зробити, перейдіть у розділ «Евакуація» та введіть номер ТЗ, щоб почати пошук.
Читайте також

Що робити, якщо немає застосунку Київ Цифровий

Якщо така ситуація стається, співробітники поліції залишають повідомлення про евакуацію на місці евакуйованого авто, а також зазначають адреса штрафмайданчика та контактні номери телефонів.
Проте може виникнути ситуація, коли такого повідомлення немає, і при цьому немає можливості знайти авто через мобільний застосунок.
Якщо ви опинились у таких обставинах — зателефонуйте на 102 або на гарячу лінію патрульної поліції за номером (044) 287−82−82. Вони мають надати вам інформацію щодо евакуйованого автомобіля.
Читайте також

Адреси штрафмайданчиків у Києві

  • вул. Академіка Туполєва, 19 (Святошинський район);
  • вул. Гната Хоткевича, 20-Б (Дніпровський район);
  • вул. Набережно-Лугова, 4 (Поділ).
Графік роботи: з понеділка по п’ятницю — з 09:00 до 21:00, у суботу та неділю — з 11:00 до 21:00.
Контактні номери Управління (інспекції) з паркування Департаменту територіального контролю міста Києва:
  • +38−044−366−63−27 (з питань оплати штрафу з паркування);
  • +38−044−366−63−22 (з питань виконавчого провадження);
  • +38−093−093−57−27
Читайте також

За евакуйоване авто доведеться заплатити три окремих платежі:

  • штраф за неправильну стоянку — від 340 до 1700 грн, залежно від типу порушення (при оплаті протягом 10 днів з моменту порушення діє знижка у 50%, якщо штраф не буде сплачено протягом 30 днів, його сума буде збільшена вдвічі);
  • послуги евакуатора — 1270 грн;
  • зберігання авто на штрафмайданчику — 144 грн за добу, якщо зберігається до 7 днів, 24 грн — кожна наступна доба після тижня зберігання.
Нагадаємо, інспекторам з паркування надано право здійснювати тимчасове затримання автомобілів шляхом доставки для зберігання на спеціальний майданчик за допомогою евакуатора. Проте це здійснюється лише за певних умов та з дотриманням встановленого порядку.
За матеріалами:
visitukraine.today
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.