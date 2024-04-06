Як повернути евакуйоване авто у Києві та скільки доведеться заплатити: покрокова інструкція — Finance.ua

Як повернути евакуйоване авто у Києві та скільки доведеться заплатити: покрокова інструкція Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Як повернути евакуйоване авто у Києві та скільки доведеться заплатити: покрокова інструкція, Фото: shutterstock

Починаючи з 22 лютого у Києві тимчасово ввели безкоштовне паркування на муніципальних паркінгах. Проте у силі залишаються штрафи за порушення правил дорожнього руху та евакуація за неправильне паркування. Саме тому кияни та гості міста повинні знати, де знайти авто у випадку евакуації.

Як знайти та забрати евакуйований автомобіль в Києві пише visitukraine.

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Знаходження евакуйованого авто через Київ Цифровий

Повідомлення про евакуацію неправильно припаркованого авто приходить автоматично порушнику, якщо дані про автомобіль прив’язані до профілю у застосунку «Київ Цифровий».

Для того, щоб визначити, де знаходиться авто, потрібно натиснути на сповіщення, а після нажати на кнопку «Повернути автомобіль».

Щоб повернути автівку, необхідно слідувати інструкції на екрані:

надати копії документів через «Дію»;

сплатити штраф за евакуацію;

отриманий QR-код потрібно буде показати представнику поліції на штрафмайданчику.



У випадку, якщо дані про авто не підв'язані до профілю, або автоматичне сповіщення не прийшло, статус евакуйованого транспортного засобу можна перевірити самостійно.

Щоб це зробити, перейдіть у розділ «Евакуація» та введіть номер ТЗ, щоб почати пошук.

Що робити, якщо немає застосунку Київ Цифровий

Якщо така ситуація стається, співробітники поліції залишають повідомлення про евакуацію на місці евакуйованого авто, а також зазначають адреса штрафмайданчика та контактні номери телефонів.

Проте може виникнути ситуація, коли такого повідомлення немає, і при цьому немає можливості знайти авто через мобільний застосунок.

Якщо ви опинились у таких обставинах — зателефонуйте на 102 або на гарячу лінію патрульної поліції за номером (044) 287−82−82. Вони мають надати вам інформацію щодо евакуйованого автомобіля.

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Адреси штрафмайданчиків у Києві

вул. Академіка Туполєва, 19 (Святошинський район);

вул. Гната Хоткевича, 20-Б (Дніпровський район);

вул. Набережно-Лугова, 4 (Поділ).



Графік роботи: з понеділка по п’ятницю — з 09:00 до 21:00, у суботу та неділю — з 11:00 до 21:00.

Контактні номери Управління (інспекції) з паркування Департаменту територіального контролю міста Києва:

+38−044−366−63−27 (з питань оплати штрафу з паркування);

+38−044−366−63−22 (з питань виконавчого провадження);

+38−093−093−57−27



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За евакуйоване авто доведеться заплатити три окремих платежі:

штраф за неправильну стоянку — від 340 до 1700 грн , залежно від типу порушення (при оплаті протягом 10 днів з моменту порушення діє знижка у 50%, якщо штраф не буде сплачено протягом 30 днів, його сума буде збільшена вдвічі);

, залежно від типу порушення (при оплаті протягом 10 днів з моменту порушення діє знижка у 50%, якщо штраф не буде сплачено протягом 30 днів, його сума буде збільшена вдвічі); послуги евакуатора — 1270 грн ;



; зберігання авто на штрафмайданчику — 144 грн за добу, якщо зберігається до 7 днів, 24 грн — кожна наступна доба після тижня зберігання.



Нагадаємо, інспекторам з паркування надано право здійснювати тимчасове затримання автомобілів шляхом доставки для зберігання на спеціальний майданчик за допомогою евакуатора. Проте це здійснюється лише за певних умов та з дотриманням встановленого порядку.

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