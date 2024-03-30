Яка вартість 1 км шляху автомобілем на різних видах пального — Finance.ua

Яка вартість 1 км шляху автомобілем на різних видах пального
Кожен автовласник хотів би, щоб машина була економною. Однак окрім планових (мастило, ТО, літні/зимові шини), а також позапланових (наприклад, ремонт) витрат потрібно зважати на ціну пального, яке наразі не є дешевим.
Видання «Телеграф» порахувало, на якому автомобілі їздити найекономніше, а також скільки коштує 1 км шляху саме вашою автівкою.
Розрахунок вартості 1 км пробігу на бензині
Щоб визначити, скільки коштує 1 км дороги вашим авто, скористайтесь такою формулою: вартість 1 км = (Витрата бензину / 100) * ціна бензину.
Витрата бензину вимірюється в літрах на 100 км (л/100 км). Цю інформацію можна знайти в технічному паспорті вашого авто або на вебсайті виробника.
Наприклад, Renault Duster витрачає близько 8,4 л/100 км.
Ціна бензину станом на 25 березня — 53,32 грн/л.
Звідси випливає, що вартість 1 км = (8,4 / 100) * 53,32 = 4,48 грн/км.
Це означає, що в цьому прикладі 1 км пробігу на Renault Duster коштує 4,48 грн.
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Розрахунок вартості 1 км пробігу на дизелі
Для прикладу використали Skoda Octavia 2.0 TDI з 6-ступеневою МКПП. Витрата дизельного пального цього авто складає 5,1 л/100 км (комбінований цикл).
Ціна дизельного пального: 53,68 грн/л (станом на 25 березня).
Розрахунок: вартість 1 км = (5,1 / 100) * 53,68 = 2,74 грн/км.
Отже, в цьому прикладі 1 км пробігу на Skoda Octavia 2.0 TDI при вартості дизеля 53,68 грн/л коштує 2,74 грн.
Розрахунок вартості 1 км пробігу авто з ГБО
Розглянемо Renault Logan 1.6 MPI з ГБО. Витрата газу складає близько 9,5 л/100 км (комбінований цикл). Ціна газу в Україні сьогодні 28,11 грн/л.
Розрахунок: вартість 1 км = (9,5 / 100) * 28,11 = 2,67 грн/км.
Отже, в цьому прикладі 1 км пробігу на Renault Logan 1.6 MPI з ГБО коштує 2,67 грн.
Розрахунок вартості 1 км пробігу для електрокара
Щоб розрахувати вартість 1 км пробігу на електрокарі, вам знадобиться знати витрату енергії вашого електрокара. Цю інформацію можна знайти в технічному паспорті або на вебсайті виробника.
Витрата енергії зазвичай вимірюється в кіловат-годинах на 100 км (кВт⋅год/100 км). Також треба знати тариф на електроенергію. Цю інформацію можна отримати у вашого постачальника електроенергії.
До прикладу візьмемо Nissan Leaf 2021 з 40-кіловатною батареєю.
Витрата енергії: 15 кВт-год/100 км (комбінований цикл).
Ціна електроенергії: 2,64 грн/кВт-год (за умови, що ви будете підзаряджати електрокар вдома, а не на публічних зарядних станціях).
Спочатку розрахуємо, скільки кВт-год потрібно на 1 км: 15 кВт-год / 100 км = 0,15 кВт-год/км.
Далі помножимо цю величину на ціну електроенергії: 0,15 кВт-год/км * 2,64 грн/кВт-год = 0,396 грн/км.
Отже, в цьому прикладі 1 км пробігу на Nissan Leaf 2021 з 40-кіловатною батареєю коштує 0,396 грн.
Для точнішого розрахунку вартості 1 км пробігу можна використовувати спеціальні онлайн-калькулятори.
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