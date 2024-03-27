Рейтинг найбільш економічних бензинових автомобілів 2024 року — Finance.ua

Рейтинг найбільш економічних бензинових автомобілів 2024 року Сьогодні 03:33 — Технології&Авто

Рейтинг найбільш економічних бензинових автомобілів 2024 року

Журналісти motor1. сom склали рейтинг найбільш економічних нових бензинових автомобілів за стандартом WLTP, доступних на даний момент.

Усі моделі, що увійшли до топ-10, крім Toyota Aygo X, є м’якими гібридами (MHEV).

ТОП-10 найекономічніших бензинових автомобілів 2024 року:

Suzuki Swift (MHEV) — 4,4 л/100 км Peugeot 208 (MHEV) — 4,5 л/100 км Opel Corsa (MHEV) — 4,5 л/100 км Fiat 500 (MHEV) — 4,6 л/100 км Lancia Ypsilon (MHEV) — 4,6 л/100 км Mazda 2 (MHEV) — 4,7 л/100 км Peugeot 308 (MHEV) — 4,7 л/100 км Citroën C4 (MHEV) — 4,7 л/100 км Toyota Aygo X- 4,8 л/100 км Fiat 600 (MHEV) — 4,8 л/100 км

Нагадаэмо, за даними Укравтопрому, в лютому поточного року автомобілі з традиційними двигунами охопили 68% ринку нових легковиків. Це на 4 відсоткових пунктів менше, ніж в лютому-2023. Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, вони охопили 44% продажів нових авто. Лідером серед бензинових авто був кросовер Toyota RAV-4.

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MMR За матеріалами:

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