Рейтинг найбільш економічних бензинових автомобілів 2024 року — Finance.ua

Рейтинг найбільш економічних бензинових автомобілів 2024 року
Журналісти motor1. сom склали рейтинг найбільш економічних нових бензинових автомобілів за стандартом WLTP, доступних на даний момент.
Усі моделі, що увійшли до топ-10, крім Toyota Aygo X, є м’якими гібридами (MHEV).
ТОП-10 найекономічніших бензинових автомобілів 2024 року:
- Suzuki Swift (MHEV) — 4,4 л/100 км
- Peugeot 208 (MHEV) — 4,5 л/100 км
- Opel Corsa (MHEV) — 4,5 л/100 км
- Fiat 500 (MHEV) — 4,6 л/100 км
- Lancia Ypsilon (MHEV) — 4,6 л/100 км
- Mazda 2 (MHEV) — 4,7 л/100 км
- Peugeot 308 (MHEV) — 4,7 л/100 км
- Citroën C4 (MHEV) — 4,7 л/100 км
- Toyota Aygo X- 4,8 л/100 км
- Fiat 600 (MHEV) — 4,8 л/100 км
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Нагадаэмо, за даними Укравтопрому, в лютому поточного року автомобілі з традиційними двигунами охопили 68% ринку нових легковиків. Це на 4 відсоткових пунктів менше, ніж в лютому-2023. Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, вони охопили 44% продажів нових авто. Лідером серед бензинових авто був кросовер Toyota RAV-4.
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