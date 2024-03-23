Бюджетне авто від Tesla: коли випустять новий електрокар Model 2 — Finance.ua

Бюджетне авто від Tesla: коли випустять новий електрокар Model 2 Сьогодні 02:12 — Технології&Авто

Бюджетне авто від Tesla: коли випустять новий електрокар Model 2, Фото:Tesla

Довгоочікуваний бюджетний електромобіль від Tesla, ймовірно, незабаром стане на конвеєр. Tesla Model 2, відома як Project Redwood, за словами гендиректора компанії Ілона Маска, розроблялася з 2020 року і вже наступного року може розпочатися її серійне виробництво.

Про це пише Autocar.

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Даючи акціонерам прогноз щодо продуктивності свого майбутнього продуктового портфоліо минулого року, Tesla сміливо заявила, що може продати разючі 700 млн Model 2 за весь термін служби.

Для контексту, найбільш продаваний автомобіль у світі, Toyota Corolla, був розпроданий трохи понад 50 мільйонами одиниць з моменту його появи 58 років тому.

За словами Tesla, для Model 2 буде використано радикально новий виробничий процес, що дозволить заощадити до 50% витрат на будівництво та прискорити час виробництва. Це досягається шляхом зменшення обсягу роботи, що виконується на кожному етапі виробничої лінії.

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Вважається, що платформа Model 2 не пов’язана з тією, яка лежить в основі Model 3 і Model Y, але вона буде побудована за тим самим надефективним методом гігакастингу, який розбиває структуру на окремі литі блоки, щоб мінімізувати кількість окремих компонентів і, отже, його вартість.

Наприклад, сидіння будуть встановлені безпосередньо до акумуляторної батареї під підлогою. Весь блок буде піднято в корпус кузова, який був пофарбований у тій самій секції, щоб уникнути необхідності знімати та перевстановлювати двері.

Початкове виробництво, як очікується, розгорнуть на німецькому заводі Tesla поблизу Берліна, оскільки нова модель буде орієнтована передусім на європейський ринок.

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