Skoda офіційно представила новий електричний кросовер Epic — Finance.ua

Skoda офіційно представила новий електричний кросовер Epic Сьогодні 06:50 — Технології&Авто

Skoda офіційно представила новий електричний кросовер Epic, Фото: skoda-storyboard.com

Skoda анонсувала запуск шести нових електромобілів до 2026 року, серед яких найдоступнішим стане Epiq, який обіцяє революцію у сегменті електричних автомобілів. З планованою вартістю близько 25 000 євро Epiq виділяється не тільки своєю демократичною ціною, а й амбітними технічними характеристиками.

Новий EV довжиною близько 4,1 метра позиціюється як електричний аналог моделі Kamiq, але завдяки унікальній платформі MEB Entry від Volkswagen Group, Epiq обіцяє запропонувати значно більше практичності та зручності. Місткість багажника 490 літрів значно перевищує аналоги завдяки використанню спеціалізованої архітектури, призначеної для електромобілів.

Фото: skoda-storyboard.com

Skoda поки не розкриває повних технічних характеристик Epiq, проте відомо, що автомобіль зможе проїжджати понад 400 кілометрів без підзарядки. Автомобіль буде оснащений переднім приводом, що характерно для платформи MEB Entry, на відміну від великих моделей на базі стандартної платформи MEB, що пропонують задній або повний привід.

Фото: skoda-storyboard.com

Зовнішній вигляд Epiq уособлює нову дизайнерську мову Skoda — «Modern Solid», яка додає автомобілю виразності та стійкості завдяки пластиковим накладкам на колісних арках та незафарбованим секціям задніх бамперів. Характерні особливості включають світлодіодне підсвічування, ефектні рейлінги на даху і зарядний порт, розташований на передньому крилі.

Перш ніж Epiq надійде у продаж у 2025 році, Skoda представить більший кросовер Elroq, який також буде доступний лише в електричній версії. До 2026 до них приєднаються наступне покоління Enyaq і Enyaq Coupe, а також електричний універсал, що нагадує Octavia, і великий трирядний SUV, попередньо представлений як Vision 7S.

Ampercar За матеріалами:

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