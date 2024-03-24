Чи потрібно сплачувати транспортний податок, якщо автомобіль викрали — Finance.ua

Чи потрібно сплачувати транспортний податок, якщо автомобіль викрали Сьогодні 20:11 — Особисті фінанси

В Україні легкові автомобілі є об'єктом оподаткування транспортним податком. Це автівки, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати.

У Головному управлінні державної податкової служби у Житомирській області роз’яснили , чи необхідно сплачувати транспортний податок за викрадений автомобіль.

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Хто повинен сплачувати транспортний податок

Відповідно до пп. 267.1.1 Податкового кодексу України (ПКУ), платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що, відповідно до пп. 267.2.1 ПКУ, є об'єктами оподаткування.

«Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року (пп. 267.2.1 ПКУ)», — йдеться у повідомленні.

Згідно з пп. 267.3.1 ПКУ, базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пп. 267.2.1 ПКУ.

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Чи потрібно платити податок, якщо авто було викрадене

Підпунктом 267.6.8 ПКУ визначено, що у разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який, відповідно до пп. 267.2.1 ПКУ, є об'єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У відомстві зазначають, що у разі повернення легкового автомобіля законному власнику податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду.

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«Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні зріс рівень перереєстрації автомобілів на жінок через договори дарування. Судячи з усього, це прямо пов’язано із законодавчими ініціативами, які передбачають суттєві обмеження у розпорядженні майном для чоловіків, що ухиляються від мобілізації.

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