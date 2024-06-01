Виплати з Польщі: кіберполіція застерігає від шахраїв — Finance.ua

Виплати з Польщі: кіберполіція застерігає від шахраїв Сьогодні 17:16 — Особисті фінанси

Виплати з Польщі: кіберполіція застерігає від шахраїв

Українці отримують шахрайські повідомлення про можливі грошові виплати від Польщі.

Про це повідомила пресслужба Департаменту кіберполіції Найполіції.

У повідомленні вказано, зазвичай аферисти використовують фішингові сайти або просять заповнити анкети, зокрема, й через гугл-форми.

В одному із популярних месенджерів поширюється повідомлення про нібито грошові виплати українцям від Польщі.

Зазначається, для отримання коштів аферисти пропонують перейти на фішингові сайти, візуально схожі на справжні, де жертва має ввести дані для входу в інтернет-банкінг.

Як не потрапити на гачок шахраїв

Правоохоронці закликають українців не передавати стороннім особам свої особисті дані, а також не вводити у різноманітних анкетах та на підозрілих сайтах:

тризначний номер на звороті банківської картки (CVV/CVC-код);

пін-код від картки;

логін і пароль для входу в інтернет-банкінг;

коди і одноразові паролі від банку та мобільних операторів.

У Кіберполіції наголошують, важливо бути обачними.

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«Переконайтеся, що інформація про можливі виплати походить від офіційних джерел і розміщена на офіційних ресурсах організацій, від імені яких обіцяють допомогу. Якщо ви стали жертвою аферистів або маєте інформацію про шахрайські схеми, повідомляйте про це на сайті кіберполіції», — йдеться у повідомленні.

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