В Одесі викрили шахрайство з нерухомістю в центрі міста: серед підозрюваних — депутат міськради Сьогодні 09:45 — Кримінал

В Одесі викрили шахрайство з нерухомістю в центрі міста: серед підозрюваних — депутат міськради, Фото: od.npu.gov.ua

Правоохоронці викрили в Одесі шахрайську схему заволодіння комунальним майном. Організатором слідство вважає депутата Одеської міськради.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Встановлено, що очолив організовану злочинну групу депутат Одеської міської ради VІ скликання після обрання його головою однієї з постійних комісій ради. Для конспірації та відвернення уваги громадськості від своєї персони він залучив до злочинної діяльності знайомого адвоката та інших наближених і довірених осіб. Перший був «правою рукою», ще двоє очолили підставні підприємство та організацію.

За злочинною схемою, вищезгадані юридичні особи укладали з територіальною громадою міста Одеси договори оренди приміщень з метою подальшого викупу на неконкурентній основі. А надалі за підробленими документами змінювали геометричну форму, збільшували площу об'єктів злочинного посягання та реєстрували права власності.

З нежитлових приміщень робили квартири, ремонтували їх і продавали добросовісним покупцям, а гроші ділили між всіма учасниками угруповання.

У такий спосіб з 2011 року зловмисники привласнили нерухоме комунальне майно на загальну суму понад 10 мільйонів гривень, частину якого продали.

Зібравши достатньо доказів, правоохоронці повідомили про підозру організатору, співорганізатору та двом виконавцям, залежно від їхньої ролі в оборудках:

за ч.ч. 2 та 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (в редакції Закону України № 270-VI від 15.04.2008) в організації заволодіння та заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчинених в особливо великих розмірах організованою групою, повторно;

за ч.ч. 2 та 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 3 та 4 ст. 358 ККУ (в редакції Закону України № 1666-VIII від 06.10.2016) в організації підроблення та підробленні офіційного документа, який видається установою і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчинених організованою групою, повторно, а також організації використання та використанні завідомо підробленого документа, вчинених організованою групою;

за ч.ч. 2 та 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 ККУ (в редакції Закону України № 770-VIII від 10.11.2015) в організації відмивання та відмиванні майна, вчинених організованою групою, повторно.

Відносно організатора злочинної групи наразі вирішується питання щодо оголошення його в розшук.

Двом виконавцям та адвокату суд вже обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яким вони скористалися.

Також, правоохоронці клопочуть в суді щодо накладення арешту на майно, здобуте в незаконний спосіб. Зловмисникам загрожує покарання до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Крім цього, в окремі провадження були виділені матеріали щодо двох державних реєстраторів прав на нерухоме майно, які не входили до складу угруповання, а залучалися до декількох оборудок.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 362 ККУ у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненій особою, яка має право доступу до неї, що заподіяло значну шкоду. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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