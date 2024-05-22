Незаконно нарахували 2,6 мільйона гривень «бойових»: правоохоронцям з Донеччини оголосили підозру — Finance.ua

Незаконно нарахували 2,6 мільйона гривень «бойових»: правоохоронцям з Донеччини оголосили підозру Сьогодні 04:37 — Кримінал

Незаконно нарахували 2,6 мільйона гривень «бойових»: правоохоронцям з Донеччини оголосили підозру, Фото: dbr.gov.ua

Чотирьом правоохоронцям з Донеччини повідомили про підозру через імовірно безпідставно нараховані «бойові» виплати службовцям, які не виконували бойових завдань. Вони нанесли державі збитків на суму у понад 2,6 мільйона гривень.

Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань.

Незаконні нарахування посадовці проводили кілька місяців. Вони вносили неправдиві відомості про участь їх підлеглих у бойових діях, розповіли у відомстві.

Читайте також У Бучанському районі вкрали 10 млн грн на облаштуванні фортифікаційних споруд

За інформацією Донецької обласної прокуратури, схему у листопаді 2022 року зорганізував начальник Маріупольського міжрайонного відділу поліції охорони в Донецькій області. За даними слідчих, посадовець залучив головного бухгалтера, а також начальників Бахмутського районного і Слов’янського міського відділень.

«На підставі підроблених документів 24 поліцейських за 3 місяці отримали „бойові“ виплати на загальну суму близько 2,7 млн грн. При цьому вказані співробітники не виконували завдань із відсічі та стримування збройної агресії противника, розвідувальних і контрдиверсійних дій, оперативного розмінування, евакуації населення й охорони об'єктів під час безпосереднього вогневого ураження тощо», — розповіли в обласній прокуратурі.

Читайте також НАБУ і САП викрили розтрату понад 8 мільйонів Держрезерву

Чотирьом правоохоронцям загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади на 3 роки та конфіскацією майна. Їм повідомили про підозру у розтраті чужого майна і зловживанні службовим становищем, що вчинена повторно в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб, та у службовому підробленні (стаття 191 та стаття 366 Кримінального кодексу України).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.