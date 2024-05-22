Незаконно нарахували 2,6 мільйона гривень «бойових»: правоохоронцям з Донеччини оголосили підозру — Finance.ua

Незаконно нарахували 2,6 мільйона гривень «бойових»: правоохоронцям з Донеччини оголосили підозру
Чотирьом правоохоронцям з Донеччини повідомили про підозру через імовірно безпідставно нараховані «бойові» виплати службовцям, які не виконували бойових завдань. Вони нанесли державі збитків на суму у понад 2,6 мільйона гривень.
Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань.
Незаконні нарахування посадовці проводили кілька місяців. Вони вносили неправдиві відомості про участь їх підлеглих у бойових діях, розповіли у відомстві.
За інформацією Донецької обласної прокуратури, схему у листопаді 2022 року зорганізував начальник Маріупольського міжрайонного відділу поліції охорони в Донецькій області. За даними слідчих, посадовець залучив головного бухгалтера, а також начальників Бахмутського районного і Слов’янського міського відділень.
«На підставі підроблених документів 24 поліцейських за 3 місяці отримали „бойові“ виплати на загальну суму близько 2,7 млн грн. При цьому вказані співробітники не виконували завдань із відсічі та стримування збройної агресії противника, розвідувальних і контрдиверсійних дій, оперативного розмінування, евакуації населення й охорони об'єктів під час безпосереднього вогневого ураження тощо», — розповіли в обласній прокуратурі.
Чотирьом правоохоронцям загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади на 3 роки та конфіскацією майна. Їм повідомили про підозру у розтраті чужого майна і зловживанні службовим становищем, що вчинена повторно в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб, та у службовому підробленні (стаття 191 та стаття 366 Кримінального кодексу України).
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