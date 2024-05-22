Незаконно нарахували 2,6 мільйона гривень «бойових»: правоохоронцям з Донеччини оголосили підозру — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Незаконно нарахували 2,6 мільйона гривень «бойових»: правоохоронцям з Донеччини оголосили підозру

Кримінал
15
Незаконно нарахували 2,6 мільйона гривень «бойових»: правоохоронцям з Донеччини оголосили підозру
Незаконно нарахували 2,6 мільйона гривень «бойових»: правоохоронцям з Донеччини оголосили підозру, Фото: dbr.gov.ua
Чотирьом правоохоронцям з Донеччини повідомили про підозру через імовірно безпідставно нараховані «бойові» виплати службовцям, які не виконували бойових завдань. Вони нанесли державі збитків на суму у понад 2,6 мільйона гривень.
Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань.
Незаконні нарахування посадовці проводили кілька місяців. Вони вносили неправдиві відомості про участь їх підлеглих у бойових діях, розповіли у відомстві.
Читайте також
За інформацією Донецької обласної прокуратури, схему у листопаді 2022 року зорганізував начальник Маріупольського міжрайонного відділу поліції охорони в Донецькій області. За даними слідчих, посадовець залучив головного бухгалтера, а також начальників Бахмутського районного і Слов’янського міського відділень.
«На підставі підроблених документів 24 поліцейських за 3 місяці отримали „бойові“ виплати на загальну суму близько 2,7 млн грн. При цьому вказані співробітники не виконували завдань із відсічі та стримування збройної агресії противника, розвідувальних і контрдиверсійних дій, оперативного розмінування, евакуації населення й охорони об'єктів під час безпосереднього вогневого ураження тощо», — розповіли в обласній прокуратурі.
Читайте також
Чотирьом правоохоронцям загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади на 3 роки та конфіскацією майна. Їм повідомили про підозру у розтраті чужого майна і зловживанні службовим становищем, що вчинена повторно в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб, та у службовому підробленні (стаття 191 та стаття 366 Кримінального кодексу України).
За матеріалами:
suspilne.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.