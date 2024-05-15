У Бучанському районі вкрали 10 млн грн на облаштуванні фортифікаційних споруд — Finance.ua
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У Бучанському районі вкрали 10 млн грн на облаштуванні фортифікаційних споруд

Кримінал
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СБУ передала до Києво-Святошинської окружної прокуратури інформацію про те, що службові особи Київської ОВА причетні до розтрати бюджетних коштів під час виконання підрядних робіт щодо влаштування фортифікаційних споруд на території Бучанського району, пише kyivschina24.com.
Про це стало відомо з кримінального провадження за ч.4 ст. 191 КК.
Встановлено, що 16 травня 2023 року було опубліковано державну закупівлю «Послуги з влаштування фортифікаційних споруд» з приватним підприємством «Автомагістраль» (перебуває під покровительством екскерівника «Київоблавтодору» Миколи Скоростецького) зі звітом про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель на загальну суму 10,34 млн гривень.
В подальшому була проведена оплата робіт згідно з актом.
У ході візуального обстеження фортифікаційних споруд було виявлено руйнування фортифікаційних споруд через опади та через відсутність ізоляції затоплені приміщення. За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з первинною кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191 КК.
Зазначимо, що КОВА скоріше за все вже відреагували на дану ситуацію. Раніше там повідомили, що Київська обласна військова адміністрація спільно з правоохоронними органами тримають на постійному контролі прозорість будівництва фортифікаційних споруд, а також ефективне використання коштів на ці цілі.
За матеріалами:
Finance.ua
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