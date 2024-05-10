НАБУ і САП викрили розтрату понад 8 мільйонів Держрезерву — Finance.ua

НАБУ і САП викрили розтрату понад 8 мільйонів Держрезерву Сьогодні 09:45 — Кримінал

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили розтрату коштів ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

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У жовтні 2018 року директор ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» за пособництва начальника дільниці та голови фермерського господарства організував підроблення накладних про постачання держпідприємству 2400 тонн зерна кукурудзи, йдеться у повідомленні.

На підставі цього хлібокомбінат сплатив 8,3 млн грн як частину вартості продукції. Втім, жодної тонни зерна він так і не отримав.

9 травня 2024 року про підозру повідомили колишньому директору ДП «ЧКХ», начальнику дільниці ДП «ЧКХ» та голові фермерського господарства.

Економічна Правда За матеріалами:

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