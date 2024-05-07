ДБР виявило незаконні рубки дерев у трьох областях на майже 15 мільйонів гривень — Finance.ua

ДБР виявило незаконні рубки дерев у трьох областях на майже 15 мільйонів гривень Сьогодні 19:45 — Кримінал

ДБР виявило незаконні рубки дерев у трьох областях на майже 15 мільйонів гривень, Фото: dbr.gov.ua

Працівники Державного бюро розслідувань викрили чергові випадки незаконної рубки дерев у Львівській, Харківській та Хмельницькій областях. До оборудок були причетні посадовці лісових господарств та правоохоронець.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

На Харківщині повідомили про підозру майстру лісу Таранівського лісництва Філії «Зміївське лісове господарство», який допустив незаконні порубки лісу на ввірених йому ділянках.

У 2023 році на території лісництва проводилися санітарні рубки дерев. Через недбалість посадовця було незаконно зрубано приблизно 200 дерев. Завдані збитки державі оцінюються у 2,6 млн гривень. Майстер лісу не тільки допустив незаконні рубки, а й ще не забезпечив охорону деревини, через що її безперешкодно вивезли з території лісництва.

Майстру лісу повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

У Хмельницькій області викрили організовану злочинну групу, яка незаконно рубала дерева, чим завдала державі збитків на більш ніж 1 млн грн.

До складу угрупування входило близько десяти людей, серед яких керівник відділу одного із правоохоронних органів Шепетівського району, його брат, двоє дійсних та один колишній працівник комунального підприємства, що займається лісозаготівлею.

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З січня 2024 року члени групи незаконно вирубували деревину для подальшого продажу, а правоохоронець забезпечував їм прикриття під час рубок та перевезення дерев. В основному фігуранти рубали дуби, серед яких були й столітні дерева. За попередніми даними, знищено понад півсотні цінних дерев, що завдало збитків на 1,3 млн гривень.

Правоохоронцю та іншим фігурантам повідомлено про підозру у незаконній порубці дерев у лісах, вчиненій повторно, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

Правоохоронцю також повідомлено про підозру в пособництві до вказаного злочину, а також в зловживанні службовим становищем (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

На Закарпатті колишні головний лісничий та інженер держпідприємства «Хустське лісове дослідне господарство» допустили незаконні рубки на понад 10,5 млн гривень.

Щороку у господарстві визначають ділянки, на яких проводитимуть санітарні рубки дерев. Інженер-керівник недбало поставився до своїх обов’язків, неналежно оглянув ділянки і неправильно відвів території під санітарні рубки. Головний лісничий, який мав перевірити правильність відведених ділянок, цього не зробив.

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Тож через недбалість посадовців були проведені незаконні рубки на кількох ділянках Монастирецького лісництва. Працівники ДБР у взаємодії з УСР Нацполіції повідомили обом посадовцям про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Також подано до суду клопотання про обрання їм запобіжних заходів.

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