Вимагали $25 тис. На Одеській митниці викрили чергові корупційні схеми — Finance.ua

Вимагали $25 тис. На Одеській митниці викрили чергові корупційні схеми Сьогодні 09:30 — Кримінал

Вимагали $25 тис. На Одеській митниці викрили чергові корупційні схеми

Служба безпеки України викрила в.о. заступника начальника одного з митних постів Одеської митниці та керівника відділу обласного управління Державної податкової служби на систематичному вимаганні хабарів з імпортерів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, посадовці за різні суми неправомірної вигоди гарантували комерсантам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення вантажів.

Читайте також Завищення витрат на будівництві Подільського мосту в Києві: справу директора КП передали до суду

У випадку відмови чиновники погрожували затягувати процесів митного оформлення, а також безпідставно підвищувати рівень митної вартості.

Оперативники спецслужби задокументували вимагання 25 тисяч доларів з представника комерційної структури за прийняття рішення щодо зміни митного режиму сільськогосподарських товарів та затримали обох фігурантів після отримання третьої частини хабара.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.