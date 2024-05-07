Вимагали $25 тис. На Одеській митниці викрили чергові корупційні схеми — Finance.ua

Вимагали $25 тис. На Одеській митниці викрили чергові корупційні схеми
Служба безпеки України викрила в.о. заступника начальника одного з митних постів Одеської митниці та керівника відділу обласного управління Державної податкової служби на систематичному вимаганні хабарів з імпортерів.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними слідства, посадовці за різні суми неправомірної вигоди гарантували комерсантам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення вантажів.
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У випадку відмови чиновники погрожували затягувати процесів митного оформлення, а також безпідставно підвищувати рівень митної вартості.
Оперативники спецслужби задокументували вимагання 25 тисяч доларів з представника комерційної структури за прийняття рішення щодо зміни митного режиму сільськогосподарських товарів та затримали обох фігурантів після отримання третьої частини хабара.
Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.
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