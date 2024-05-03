Завищення витрат на будівництві Подільського мосту в Києві: справу директора КП передали до суду — Finance.ua

Завищення витрат на будівництві Подільського мосту в Києві: справу директора КП передали до суду Сьогодні 19:30 — Кримінал

Завищення витрат на будівництві Подільського мосту в Києві: справу директора КП передали до суду

Подільська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно виконувача обов’язків директора КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, під час здійснення будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро у м. Києві.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2017 року між комунальним підприємством та генпідрядником укладено договір на виконання робіт з будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро.

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Надалі, у червні 2023 року між КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», генпідрядником та підрядною організацією підписані акти приймання виконаних будівельних робіт в частині витрат на експлуатацію машин і механізмів (компресори дизельні, крани на автомобільному ходу, насоси бурові, бурова установка для влаштування паль).

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи, завищення витрат на оренду вказаної техніки становить понад 24 млн гривень.

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Наразі обвинувальний акт відносно виконувача обов’язків директора КП скеровано до суду для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо, раніше чотирьом учасникам злочинної схеми було оголошено про підозру за збитки більше ніж 100 мільйонів на будівництві Подільського мосту.

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