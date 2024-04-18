Коли відкриється друга черга Подільського моста зі з'їздом на Троєщину — Finance.ua

Коли відкриється друга черга Подільського моста зі з'їздом на Троєщину Сьогодні 16:34 — Фондовий ринок

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи на будівництві важливих для міста інфраструктурних обʼєктів. Зокрема, на Подільсько-Воскресенському мостовому переході та на транспортній розвʼязці на перетині вулиць Полярної і Богатирської.

Про це пише КМДА.

«Перевірив, як тривають роботи на будівництві важливих для міста інфраструктурних обʼєктів. Зокрема, сполучення Подільсько-Воскресенського мостового переходу з Троєщиною. Там будують дорогу з тунелем для виїзду на вулицю Оноре де Бальзака (з пересадковим пасажирським вузлом, де зійдуться трамвайне сполучення, міська електричка та автобусний маршрут). Робимо все, щоб рух автомобільного транспорту Подільсько-Воскресенським мостом повністю запустити у вересні», — наголосив Віталій Кличко.

Розвʼязки на Оболоні

Мер столиці також оглянув, як відбуваються роботи з реконструкції транспортної розвʼязки на Оболоні - на перетині вулиць Полярної та Богатирської.

«Там уже влаштовують асфальтобетонне покриття на новому шляхопроводі. І в травні плануємо відкрити проїзд цим шляхопроводом. А всі роботи на обʼєкті та біля нього — закінчити до осені», — повідомив Віталій Кличко.

Довідка Finance.ua:

У Київській області відбудовують чотири мости.

На державних дорогах Київської області йде відновлення зруйнованих під час повномасштабного вторгнення мостів. Це невеликі за довжиною об'єкти від 23 до 55 метрів, проте їх відновлення суттєво вплине на покращення транспортного сполучення із сусідніми регіонами та громадами області.Про це стало відомо з повідомлення Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Київській області. Повідомляється, що в роботі чотири інфраструктурні об'єкти на дорогах:

Н-07 Київ — Суми — Юнаківка, міст через річку Трубіж;

Т-10−18 Бориспіль — Березань — Яготин, мостовий перехід через р. Трубіж;

Т-10−07 Обуховичі - Ставрівка, мостовий перехід через сушу;

Т-10−05 Іванков — / М-07 /, мостовий перехід через р. Жерева.

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