Замість паски і ковбаски: жінка «нашпигувала» бус смартфонами на мільйон гривень — Finance.ua

Замість паски і ковбаски: жінка «нашпигувала» бус смартфонами на мільйон гривень Сьогодні 10:40 — Кримінал

Замість паски і ковбаски: жінка «нашпигувала» бус смартфонами на мільйон гривень

Сьогодні, 3 травня, на митниці затримали жінку, яка «нашпигувала» бус смартфонами на мільйон гривень.

Про це повідомляє Львівська митниця.

Як було

У пункт пропуску «Угринів — Долгобичув» із Республіки Польща прибув мікроавтобус Ford Transit. Для проходження митного контролю водійка -25-річна мешканка Львівщини, обрала смугу «зелений коридор».

Під час огляду авто працівники митниці виявили в багажному відділенні 200 мобільних телефонів XIAOMI (модель REDMI). Орієнтовна вартість товару 1 млн 250 тис. грн.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, відповідно до ч. 2 ст. 471 МКУ (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон громадянами).

Товари тимчасово вилучені.

Нагадаємо, нещодавно митники викрили «ділків», які наживалися на продажі авто, ввезених для потреб Сил оборони.

На території Київської області намагалися незаконно реалізувати сім автомобілів, ввезених в Україну в якості гуманітарної допомоги військовим.

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