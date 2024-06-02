Зловмисники вигадали нову схему зламу месенджерів: як на потрапити на гачок — Finance.ua

Зловмисники вигадали нову схему зламу месенджерів: як на потрапити на гачок Сьогодні 13:21 — Особисті фінанси

Зловмисники вигадали нову схему зламу месенджерів: як на потрапити на гачок

У Telegram зʼявилася нова схема зламу від шахраїв. Зловмисники просять проголосувати у конкурсі.

Про це пише Detector Media.

У месенджери, зокрема Viber та Telegram, надходить повідомлення від одного з контактів з проханням проголосувати за знайому дівчину, яка нібито бере участь у конкурсі танців.

Перехід за посиланням провокує злам телеграм-акаунту користувача, який вирішив проголосувати.

Після зламу власник акаунту втрачає до нього доступ, а з самого акаунту шахраї починають розсилати прохання переказати гроші.

Не переходьте за посиланням, не вводьте персональні дані для того, щоб проголосувати!

Нагадаємо, кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були понесені збитки, протягом 2023 року в Україні зросла на чверть та становила 272 тисяч операцій.

Довідка Finance.ua:

на месенджери українців надходить розсилка нібито від Ощадбанку або інших українських банків про можливість отримати грошову допомогу. Представники Ощадбанку попереджають, що таких виплат насправді банк не здійснює;

у мережі почала поширюватися нова шахрайська схема із повідомленнями про отримання посилок від імені «Укрпошти».



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