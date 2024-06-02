Зловмисники вигадали нову схему зламу месенджерів: як на потрапити на гачок — Finance.ua

Зловмисники вигадали нову схему зламу месенджерів: як на потрапити на гачок
У Telegram зʼявилася нова схема зламу від шахраїв. Зловмисники просять проголосувати у конкурсі.
Про це пише Detector Media.
У месенджери, зокрема Viber та Telegram, надходить повідомлення від одного з контактів з проханням проголосувати за знайому дівчину, яка нібито бере участь у конкурсі танців.
Перехід за посиланням провокує злам телеграм-акаунту користувача, який вирішив проголосувати.
Після зламу власник акаунту втрачає до нього доступ, а з самого акаунту шахраї починають розсилати прохання переказати гроші.
Не переходьте за посиланням, не вводьте персональні дані для того, щоб проголосувати!
Нагадаємо, кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були понесені збитки, протягом 2023 року в Україні зросла на чверть та становила 272 тисяч операцій.
Довідка Finance.ua:
- на месенджери українців надходить розсилка нібито від Ощадбанку або інших українських банків про можливість отримати грошову допомогу. Представники Ощадбанку попереджають, що таких виплат насправді банк не здійснює;
- у мережі почала поширюватися нова шахрайська схема із повідомленнями про отримання посилок від імені «Укрпошти».
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